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Харків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортаж

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Харків, Вівторок 29 березня 2022 18:15
Харків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортаж Фото: Харків почали розчищати після бомбардувань (suspilne)
Автор: Світлана Мащенко

Багатостраждальний Харків почали розчищати після бомбардувань. Волонтери разом з комунальниками вже прибрали уламки та сміття на Майдані Небесної Сотні, який зазнав масованої атаки 6 березня.

Про це пише Суспільне.

Один з волонтерів розповідає, що почали працювати вранці 28 березня, і вже за п'ять годин силами близько 30 волонтерів разом з комунальниками та спецтехнікою вдалося розібрати наслідки бомбардувань російськими військами.

Харків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортажХарків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортаж

"Це жах. Повалені дерева, стовпи, всюди валялася техніка та речі. Думав, що тут роботи десь на тиждень. Але якось так самоорганізовано все. Чітких вказівок, що робити, не було.

Кожен робив те, що бачив і вважав за потрібне, допомагали одне одному. Потім приїхали комунальники і завантажували сміття трактором. Розсортували метал і дерево тощо", - розповів він.

Харків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортажХарків почали розчищати після бомбардувань: фоторепортаж

Фото: Харків почали розчищати після бомбардувань (suspilne)

Зазначимо, що на Майдані Небесної Сотні пошкоджені будівлі Харківської районної прокуратури, а також апеляційного суду. Сусідні житлові будинки також були пошматовані або майже повністю зруйновані.

Раніше ми писали, що харківські фармацевти з дітьми живуть на роботі, аби забезпечувати містян ліками.

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