Том Гарді стане новим Джеймсом Бондом: "найгарячіші" фото актора

Том Гарді названий найбільш вірогідним кандидатом на роль нового Джеймса Бонда. У фільмах про агента 007 визнаний голлівудський красунчик змінить 52-річного Деніела Крейга. Останній вже заявив, що частина кіносаги під назвою "Не час помирати" стане для нього останньою.

Як повідомляє видання The Vulcanreporter, Харді затвердили на цю роль ще в червні 2020 року.

Проте офіційного підтвердження від творців "бондіани" або від 43-річної зірки "Венома" поки що немає.

Продюсери спочатку планували представити публіці нового Бонда в листопаді на прем'єрі 25-го фільму про легенду розвідки. Але пандемія коронавіруса змусила перенести офіційний реліз. Точної дати поки немає - це буде або кінець 2020-го, або ж початок 2021-го.

Представляємо "гарячі" фото актора, який прославився такими картинами, як "Божевільний Макс: Дорога люті", "Початок", і "Дюнкерк". А в 2016 році актор отримав номінацію на "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".

Новий агент 007 Том Гарді

Том Гарді одружений на актрисі Шарлотті Райлі. У них двоє синів: Лео (2015) і Форест (2018). Також у Тома є син Луїс (2008) від Рейчел Спід.

Раніше ми робили підбірку геніальних фільмів, які б ніколи не прославилися через нові правила премії "Оскар".