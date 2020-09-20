Том Харди станет новым Джеймсом Бондом: самые "горячие" фото актера

Том Харди назван самым вероятным кандидатом на роль нового Джеймса Бонда. В фильмах про агента 007 признанный голливудский красавчик сменит 52-летнего Дениэла Крейга. Последний уже заявил, что часть киносаги под названием "Не время умирать" станет для него последней.

Как сообщает издание The Vulcanreporter, Харди утвердили на эту роль еще в июне 2020 года.

Тем не менее официального подтверждение от создателей "бондианы" или от 43-летнего звезды "Венома" пока что нет.

Продюсеры изначально планировали представить публике нового Бонда в ноябре на премьере 25-го фильма про легенду разведки. Но пандемия коронавируса заставила перенести официальный релиз. Точной даты пока нет - это будет либо конец 2020-го, либо же начало 2021-го.

Представляем "горячие" фото актера, который прославился такими картинами, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Начало", и "Дюнкерк". А в 2016 году актер получил номинацию на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Выживший".

Новый агент 007 Том Харди

Том Харди женат на актрисе Шарлотте Райли. У них двое сыновей: Лео (2015) и Форест (2018). Также Тома Харди есть сын Луис (2008) от Рэйчел Спид

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