Пищевая аллергия или непереносимость продуктов: чем отличаются и как нужно лечить

У людей часто возникает неприятная реакция на разные продукты и первая мысль обычно о пищевой аллергии. Однако есть и другая реакция - непереносимость какого-то продукта. И по словам врачей, это совершенно разные реакции организма.

Чем отличается пищевая аллергия от непереносимости продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Какая разница

Пищевая аллергия вызвана тем, что ваша иммунная система реагирует на пищу, когда в этом нет необходимости. А вот за пищевую непереносимость ваша иммунная система не несет ответственности. Обычно это связано с проблемами переваривания пищи.

Например, аллергия на молоко отличается от неспособности его правильно переваривать из-за непереносимости лактозы.

Некоторые люди происходят из семей, где распространена аллергия - не обязательно пищевая, например, сенная лихорадка, астма или крапивница. Если оба родителя страдают аллергией, у ребенка больше шансов получить пищевую аллергию.

При подозрении на пищевую аллергию, нужно обращаться к врачу, чтобы выяснить, что ее вызывает и получить необходимую консультацию и лечение. Иногда аллергические реакции на пищу могут быть тяжелыми и даже опасными для жизни.

Как проявляется пищевая аллергия

Пищевая аллергия вызывается белками IgE или не-IgE и тем, как они влияют на клетки, которые есть во всех тканях тела, но особенно в таких местах, как нос, горло, легкие, кожа и пищеварительный тракт. IgE означает иммуноглобулин Е и представляет собой тип белка, называемого антителом, который перемещается по крови.

Когда вы впервые едите пищу, на которую у вас аллергия, определенные клетки вырабатывают много IgE к той части пищи, которая вызывает аллергию, называемой аллергеном. IgE высвобождается и прикрепляется к поверхности тучных клеток. У вас пока не будет реакции, но теперь вы готовы к ней.

В следующий раз, когда вы съедите эту пищу, аллерген взаимодействует с этим IgE и заставляет тучные клетки выделять химические вещества, такие как гистамин.

В зависимости от ткани, в которой они находятся, эти химические вещества вызывают различные симптомы. А поскольку некоторые пищевые аллергены не расщепляются под действием тепла при приготовлении пищи, желудочных кислот или ферментов, переваривающих пищу, они могут попасть в кровоток. Оттуда они могут путешествовать и вызывать аллергические реакции по всему телу.

Процесс пищеварения влияет на время и место. Вы можете почувствовать зуд во рту. Тогда у вас могут возникнуть такие симптомы, как рвота, диарея или боль в животе.

Пищевые аллергены в крови могут вызвать падение артериального давления. Попадая на кожу, они могут вызвать крапивницу или экзему. В легких они могут вызывать хрипы. Все это происходит в течение от нескольких минут до часа.

НеIgE-опосредованная пищевая аллергия характеризуется отсроченным появлением признаков и симптомов, которые могут проявиться в течение нескольких часов или даже дней после приема пищи.

На какие продукты часто бывает аллергия

Арахис

Древесные орехи, грецкие орехи

Моллюски, включая креветки, раки, омары и крабы

У детей часто аллергию вызывают:

Яйца

Молоко

Арахис

Взрослые обычно не теряют аллергию, а вот у детей с возрастом какие-либо аллергии могут исчезнут. С большей вероятностью они могут перерасти аллергию на молоко, яйца и сою, чем на арахис, рыбу и креветки.

Кроме того, есть продукты, на которые вы можете реагировать, и это то, что вы едите регулярно. В Японии встречается аллергия на рис, а в Скандинавии распространена аллергия на треску.

Опасная аллергическая реакция

Если у вас опасная для жизни аллергическая реакция на определенную пищу, ваш врач, вероятно, порекомендует вам также избегать подобных продуктов.

Например, если у вас аллергия на креветок, вероятно, у вас аллергия на других моллюсков, таких как крабы, омары и раки. Это называется перекрестной реактивностью.

Другим примером перекрестной реактивности является синдром оральной аллергии. Это случается у людей, которые очень чувствительны к амброзии. В сезон амброзии, когда они пытаются съесть дыни, особенно дыню, у них может чесаться рот. Точно так же люди, страдающие тяжелой аллергией на пыльцу березы, также могут реагировать на яблочную кожуру.

Аллергия, но не на продукты

Есть один тип пищевой аллергии, который требует большего, чем просто употребление аллергена в пищу, чтобы вызвать реакцию. Если у вас пищевая аллергия, вызванная физической нагрузкой, у вас не будет реакции, если вы не займетесь чем-то физически активным.

Когда температура вашего тела повысится, вы начнете чесаться, у вас появится головокружение, может возникнуть крапивница или даже анафилаксия.

К счастью, тут лекарство простое: не ешьте аллергены за пару часов до тренировки.

Действительно ли это пищевая аллергия

Дифференциальный диагноз - это процесс выявления разницы между пищевой аллергией, пищевой непереносимостью и другими заболеваниями. Когда вы приходите к врачу, ему приходится учитывать список других вещей, которые могут вызвать подобные симптомы. К ним относятся:

Пищевое отравление

Гистаминовая токсичность

Пищевые добавки, включая сульфиты, глутамат натрия и красители.

Непереносимость лактозы

Непереносимость глютена

Другие заболевания

Психологические триггеры

Продукты питания могут быть заражены бактериями и токсинами. Испорченное мясо иногда имитирует пищевую аллергию, хотя на самом деле это разновидность пищевого отравления.

Гистамин может достигать высоких уровней в сыре, некоторых винах и в некоторых видах рыбы, особенно в тунце и скумбрии, если они не хранились должным образом в холодильнике. Когда вы едите продукты с большим количеством гистамина, у вас может возникнуть реакция, похожая на аллергическую реакцию. Это называется гистаминовой токсичностью.

Сульфиты образуются естественным путем во время ферментации вина и добавляются в другие продукты для придания хрусткости или предотвращения роста плесени. Высокие концентрации сульфитов могут создать проблемы для людей с тяжелой формой астмы.

Они выделяют газ, называемый диоксидом серы, который человек вдыхает во время еды. Это раздражает их легкие и может спровоцировать приступ астмы. Вот почему FDA запретило сульфиты в качестве консервантов для свежих фруктов и овощей. Но сульфиты все еще используются в некоторых продуктах питания.

Глутамат натрия (MSG) естественным образом содержится в таких продуктах, как помидоры, сыр и грибы. Его добавляют к другим для усиления вкуса. При употреблении в больших количествах он может вызвать покраснение, жар, головную боль, давление на лицо, боль в груди или чувство отстраненности.

Желтый краситель №5 может вызвать крапивницу, хотя это бывает редко.

Непереносимость лактозы, наиболее распространенная пищевая непереносимость, поражает как минимум 1 из 10 человек. Лактаза - это фермент слизистой оболочки кишечника. Он расщепляет лактозу, разновидность сахара в молоке и других молочных продуктах. Если у вас недостаточно лактазы, вы не сможете переваривать лактозу. Вместо этого бактерии поедают лактозу, которая образует газы, и у вас может возникнуть вздутие живота, боль в животе и диарея. Ваш врач может измерить реакцию вашего организма на лактозу, исследуя образцы крови.

Непереносимость глютена - это не то же самое, что целиакия . Целиакия вызвана аномальной иммунной реакцией на глютен - белок, содержащийся в пшенице и некоторых других зерновых. С другой стороны, непереносимость глютена связана с тем, как пищеварительная система обрабатывает глютен. Оба эти явления отличаются от пищевой аллергии.

Симптомы некоторых других заболеваний схожи с пищевой аллергией, включая язвы и рак пищеварительной системы. Это может привести к рвоте, диарее или схваткообразным болям, которые усиливаются во время еды.

У некоторых людей может быть пищевая непереносимость с психологическим триггером. Неприятное событие, часто произошедшее в детстве и связанное с употреблением определенной пищи, может вызвать приступ неприятных ощущений, когда вы будете есть эту пищу позже, даже во взрослом возрасте.

Диагностика пищевой аллергии

Если ваш врач считает, что вероятна конкретная пищевая аллергия, вы можете пройти тесты для измерения вашей аллергической реакции.

Одним из них является тест на прокол царапины. Врач наносит каплю раствора, приготовленного из еды, на ваше предплечье или спину. Затем они проткнут кожу иглой через каплю и будут следить за отеком или покраснением.

Кожные тесты быстрые, простые и относительно безопасные. Но эксперты не рекомендуют ставить диагноз только на основании кожной пробы. Ваш кожный тест может показать аллергию на пищу, но при употреблении этой пищи у вас не возникнет аллергических реакций. Таким образом, ваш врач диагностирует пищевую аллергию только в том случае, если у вас есть положительный кожный тест и история реакций на ту же пищу.

Если у вас сильная аллергия и серьезные реакции, кожные пробы могут быть опасны. Это также нельзя делать, если у вас тяжелая экзема. Вместо этого ваш врач может использовать анализы крови, которые измеряют количество IgE, специфичного для пищевых продуктов. Опять же, положительный результат не обязательно означает, что у вас пищевая аллергия.

Пищевая проба или тест на кормление - еще один способ подтвердить или исключить аллергию. Вы едите небольшие порции еды каждые 15-30 минут, в которых содержится все больше предполагаемого аллергена, пока у вас не возникнет реакция или вы не съедите порцию размером с еду.

Недоказанные способы диагностики пищевой аллергии

Некоторые методы не могут эффективно выявить пищевую аллергию. К ним относятся:

Тестирование на цитотоксичность. В образец крови добавляется пищевой аллерген. Затем техник проверяет образец под микроскопом, чтобы увидеть, "умирают" ли белые клетки в крови.

Сублингвальный или подкожный провокационный вызов. Это похоже на кожный тест, но образец пищевого аллергена помещается под язык или вводится под кожу.

Иммунный комплексный анализ. Этот анализ крови ищет группы определенных антител, связанных с пищевым аллергеном. Но эти кластеры обычно формируются в процессе переваривания пищи, и при достаточно чувствительных измерениях они есть у каждого.

Анализ подкласса IgG. Этот анализ крови специально предназначен для выявления определенных типов антител IgG, но они являются частью нормального иммунного ответа.

Лечение пищевой аллергии

Основной способ борьбы с пищевой аллергией - избегать ее. У людей с сильной аллергией даже небольшое количество аллергена (всего 1/44 000 ядра арахиса) может вызвать реакцию. Менее чувствительные люди могут употреблять небольшое количество продуктов, на которые у них аллергия.

Как только вы определили еду, вам нужно прекратить ее есть. Это может означать чтение длинных и подробных списков ингредиентов, потому что многие продукты, вызывающие аллергию, содержатся в продуктах, в которых вы не ожидаете их найти.

Например, арахис может быть включен в качестве белка, а яйца входят в некоторые заправки для салатов. В ресторанах вам, возможно, придется спрашивать об ингредиентах, которые входят в состав конкретных блюд или на кухне.

Если у вас были анафилактические реакции на пищу, вам следует носить браслет с медицинским предупреждением. И вам следует иметь при себе два автоинъектора адреналина и быть готовыми использовать их, если вы считаете, что начинается реакция.

Легкие симптомы, такие как покалывание во рту и горле или расстройство желудка, возможно, не являются аллергической реакцией, но вам все равно следует сделать себе инъекцию. Это не повредит и может спасти вам жизнь. Затем позвоните в отделение неотложной помощи.

Лекарства могут помочь облегчить симптомы пищевой аллергии, которые не являются частью анафилактической реакции:

Антигистаминные препараты при проблемах с пищеварением, крапивнице, чихании и насморке.

Бронходилятаторы при сужении дыхательных путей или астмоподобных симптомах.

Но они не предотвратят аллергическую реакцию, если вы примете их перед едой. Никакие лекарства не могут. Помещение разбавленного раствора пищи под язык примерно за полчаса до еды в качестве способа "нейтрализации" воздействия также не сработает.

Таблетки и прививки от аллергии изучаются как способ снижения чувствительности людей к пищевым аллергенам. Вы регулярно получаете небольшое количество пищевых экстрактов в течение длительного периода времени, чтобы помочь вашему организму выработать своего рода толерантность. Но исследователи еще не доказали, что прививки от аллергии эффективны при пищевой аллергии.

Пищевая аллергия у младенцев и детей

Аллергия на молоко и сою особенно распространена у младенцев и детей раннего возраста, вероятно, потому, что их иммунная и пищеварительная системы все еще развиваются.

Эти аллергии могут появиться в течение нескольких дней или месяцев после рождения. Они могут не проявляться в виде крапивницы и астмы, а скорее приводить к коликам и, возможно, крови в кале или плохому росту.

Обычно врач видит очень несчастного ребенка, страдающего коликами, который может плохо спать по ночам, и диагностирует пищевую аллергию, частично меняя его диету, например, переходя с коровьего молока на соевую смесь. Этот тип аллергии имеет тенденцию исчезать в течение нескольких лет.

Врачи рекомендуют кормить младенцев только грудью в течение первых 4-6 месяцев, если это возможно, по многим причинам, но нет никаких доказательств того, что это предотвращает пищевую аллергию в более позднем возрасте.

Хотя некоторые беременные женщины могут надеяться, что ограничение своего рациона во время беременности или кормления грудью поможет их детям избежать аллергии, эксперты с этим не согласны и не рекомендуют этого. Соевые смеси также не являются хорошим способом предотвращения аллергии.

Проблемы, ошибочно связанные с пищевой аллергией

Хотя некоторые люди думают, что определенные заболевания могут быть вызваны пищевой аллергией, факты не подтверждают такие утверждения. Например, гистамин в сыре или красном вине может спровоцировать мигрень. Но мы не можем сказать, что пищевая аллергия действительно вызывает мигрень.

Ревматоидный артрит и остеоартрит не ухудшаются от еды. Пищевая аллергия не вызывает "синдрома аллергического напряжения и усталости", когда люди устают и нервничают, у них могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания или головные боли.

Даже если вокруг очень чисто, у некоторых людей возникает множество общих жалоб, таких как проблемы с концентрацией внимания, усталость или депрессия. Экологические заболевания могут быть результатом небольших количеств аллергенов или токсинов, но не пищевой аллергии.

Исследователи обнаружили, что гиперактивность у детей может быть связана с пищевыми добавками, но лишь изредка и только тогда, когда ребенок съел их много.

Пищевая аллергия не оказывает прямого влияния на поведение ребенка, хотя ее симптомы могут сделать его капризным и трудным, а лекарства от аллергии могут вызвать у него сонливость.