Харчишин признался, сколько зарабывает, и назвал конкретные цифры (видео)

Сколько зарабатывает Харчишин

Так, музыкант поделился, что получает зарплату в размере одной тысячи долларов в общественной организации.

"Я получаю зарплату в общественной организации коллективного управления. Общественное организация-украинское агентство по авторским смежным правам, и сумма составляет около тысячи долларов в месяц. Потом я получаю из концертной деятельности", - пояснил он.

Валерий Харчишин во время одного из выступлений (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Музыкант делится, что в начале великой российско-украинской войны вместе с коллегами из группы значительную часть заработков отдавал на армию, оставляя какую-то часть средств только на операционные расходы.

"Определенный период, начиная с апреля 22 года, мы оставляли часть дохода исключительно на операционные расходы, а все остальное отдавали на закупку амуниции, также на то, на что собирали, например", - отмечает Валерий.

"Позже мы начали брать себе немного больше, потому что нужно жить. Концерты, которые проходили в Украине, мы делили: часть забирали себе, часть отдавали на оборону, на Вооруженные Силы, на тех, кто нас сейчас защищает. Поэтому - два источника", - тоже делится он.

Демин также поинтересовался, достигают ли на данный момент заработки исполнителя отметки в 2-3 тысячи долларов.

Артист ему ответил, что во время концертных туров эта сумма может быть и больше. Он не скрывает, что раньше группа могла заработать десятки тысяч долларов. Сейчас эти цифры упали, однако, как уверяет мужчина, это временная ситуация.

Кадр с концерта группы, который проходил в Лондоне (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

В заключение, комментируя тему финансов, Харчишин призвал соотечественников также приобщаться к сборам и финансово поддерживать силы обороны. Он подчеркнул, что это критически важное условие для приближения победы.

"Мы зарабатываем очень много на силы обороны, оно все идет туда. Это даже не мы зарабатываем, это люди, которые приходят на наши концерты. А мы только выполняем свою функцию, стараемся делать это качественно. Это я называю "безусловной мобилизацией". Так должны поступать все, и тогда мы победим", - сказал певец.

Напомним, Валерий Харчишин остается бессменным фронтменом украинской рок-группы "Друга ріка", которая была создана в 1996 году в Житомире. Коллектив исполняет музыку в стиле поп-рока с элементами нью-вейва, пост-панка, брит-попа и инди-рока.

Группа "Друга ріка" (Фото: instagram.com/drugarika)

В ее состав, кроме Валерия, также входят: гитарист Александр Барановский, ударник Алексей Дорошенко, еще один гитарист Сергей Биличенко, клавишник Сергей Гера и бас-гитарист Андрей Лавриненко.

С благотворительными концертами в поддержку украинской армии музыканты гаструлируют как по Украине, так и за ее пределами.