ХАМАС обломал зубы о 25-летнюю израильтянку. Ее представят к награде за спасение кибуца Нир-Ам

Первой в стране сообразила, что ХАМАС напал

Инбаль Либерман - прошла военную подготовку в боевых частях ЦАХАЛа и была Координатором службы безопасности в своем регионе с декабря 2022 года.

А еще она отвечала за безопасность своего населенного пункта в чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛ или полиции. Именно она была связующим звеном между жителями поселения, местными властями и силовиками.

Девушка училась в школе женского лидерства, она родилась и выросла в кибуце Нир-Ам, который находится на границе с Сектором Газа.

Утром 7 октября девушка очень быстро поняла, что происходит что-то серьезное. Она оценила угрозу, быстро собрала всех, кто может защищать поселение, раздала оружие "группе быстрого реагирования", подготовила план защиты и расставила засаду.

"Она первой в Израиле осознала, что происходит. Бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план по защите кибуца, расставила мужчин в засады у забора", - рассказали о девушке ее соседи.

Поэтому Нир-Ам встретили террористов ХАМАС во всеоружии, а кибуц превратился в неприступную крепость.

Сама же Инбаль убила пятерых боевиков, а до прихода помощи она вместе со своим отрядом самообороны уничтожила более 25 боевиков - все боевики ХАМАС, которые пытались проникнуть в кибуц, были уничтожены. Их трупы потом пересчитали у забора.

Кибуцам по соседству с Нир-Ам повезло значительно меньше - там израильтяне понесли тяжелые потери.

Инбаль Рабин-Либерман спасла от террористов кибуц Нир-Ам (фото: facebook.com/inbal.liberman)

Где сейчас героиня Инбаль

После того как она защитила поселение от террористов, Инбаль вместе со своей семьей, как и все остальные жители, были эвакуированы на более безопасную территорию.

Сейчас она находится в одном из отелей Тель-Авива, где 9 октября отпраздновала свой день рождения. Девушку пришел поздравить мэр города Рон Хульдаи.

"Инбаль - героиня. Ее история, о которой все рассказывают, никого не оставляет равнодушным, к ее хладнокровию, смелости и отваге. Благодаря Инбаль были спасены десятки жизней. Благодаря ей был спасен кибуц Нир-Ам", - написал мэр Тель-Авива на своей странице в Facebook.

Индаль и мэр Тель-Авива (фото: facebook.com/ron.huldai)

Кибцуам по соседству с Нир-Ам повезло значительно меньше - там израильтяне понесли тяжелые потери.

Поступком Инбаль восхищаются все израильтяне и считают, что она заслуживает Премии Израиля. И многие уверены, что девушка получит награду после окончания войны.

"История ее героизма - это история, которая войдет в израильскую историю на многие поколения. Инбаль - причина того, что во всей округи остался невредимым только один кибуц - Нир-Ам", - отмечают в издании.

Для справки

Кибуц - традиционное поселение в Израиле. Это самостоятельная социальная и экономическая структура, где все оборудование и средства производства принадлежат всему коллективу, а решения принимаются на общих собраниях всех его членов. Традиционно базируются на сельском хозяйстве, но в последние годы его начало вытеснять и другие сферы хозяйств - от заводов до высоких технологий.

Сейчас на территории Израиля находится 270 кибуц, в котором живет около 2,2% населения. По факту, кибуцы - это коммуны, где дети проводят время в садиках и школах, а взрослые занимаются работой. У всех равные права, у всех есть обязанности, весь урожай делится поровну, а образование дети получают за счет коммуны. Пенсионеров содержат трудоспособные жители кибуца.