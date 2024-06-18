"Резиновые" ягоды и фрукты взбудоражили сеть. Люди обвиняют власть в отравлениях и влиянии инопланетян
В социальных сетях появились видео, где жители США массово жалуются на "ненастоящие" фрукты и ягоды. Они называют их резиновыми и подозревают, что власти пытаются накормить их ядовитой пищей.
Что не так с ягодами и фруктами и почему они становятся резиновыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пояснения в Instagram-аккаунте Toronto TV.
На видео, которые американцы публикуют в социальных сетях, они пытаются сломать кусочек арбуза или банана и не могут, потому что фрукты как из резины. Жертвой стала даже невестка Оззи Озборна Ари, которой подсунули "резиновую" чернику.
"Что происходит? Это правительство пытается накормить нас ядовитой пищей!" - пишут "потерпевшие".
Сам Оззи Озборн пошел еще дальше и на подкасте своего сына Джека предположил, что во всем действительно виноваты пришельцы.
Однако настоящий ответ очень банален - граждане США открыли для себя мир незрелых фруктов.
Видео и сообщения американцев взбудоражили сеть и вызывали местами удивление, а местами - смех. Большинство неспелых фруктов и ягод становятся "резиновыми", если их заранее сорвать и неправильно хранить.
Вот что пишут украинцы:
- Эти фрукты и ягоды сорвали недозрелыми и они завяли, именно поэтому они становятся такими резиновыми. Люди, езжайте в деревню и самостоятельно выращивайте, тогда это не покажется странным.
- Но голубика на видео реально удивительна! Очевидно бутафория, поднимающая аудиторию всеми способами.
- Слушайте, фрукт будет дряблым, но не жестким и резиновым. Я думаю, что это последствия генной инженерии, в штатах это очень распространено.
- В Штатах ужасные фрукты и овощи, там нужно выискивать нормальные продукты.
- Не спелый и дряблый арбуз выглядит как раз так. Авокадо не то что зеленое, а зеленющее. По голубике вообще видно, что она ненастоящая. А бананы - это прежде всего какой-то кормовой сорт. Или из запекаемых, а затем их измельчают.
- Это все из-за действия консервантов. Несвежие овощи не гниют и их продают как свежие, но им уже несколько месяцев.
- Вот что бывает, когда люди не учат биологию в школе.
- Вы серьезно? Люди прикалываются! Так же как у нас, кто-нибудь наивный поверит.
- Видимо, эти фрукты выращивались в каких-то промышленных теплицах (аэропоника/гидропоника или искусственный субстрат вместо почвы с использованием кучи различных синтетических веществ для подпитки и в качестве пестицидов) с дополнительной подсветкой + какие-то новые сорта. Короче в условиях максимально далеких от натуральных. Поэтому оно и выросло таким необычным.
- Голубика - сталкивалась, это действительно завяла голубика и все. Я когда дома забывала съесть, она становилась такой. Тупо пластик. А вот банан - впервые такое вижу, обычно он просто сгнивает.
- Не знаю, на видео действительно видно, что фрукты точно не настоящие, а это не потому, что не созрели.
- Ну как ни крути, здесь х*ровые фрукты, и они не просто незрелые, они имеют превышение нитратов, так что это не просто "увядшие недозрелые", это действительно таким кормят людей. Спасибо капитализму.
- Арбузы в Costco - это еще то говно! Не знаю, почему они вдруг решили, что с ними раньше все было ок.
Раньше мы писали, что женщина нашла в МакФлуре несъедобный "сюрприз".
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