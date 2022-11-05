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Гуманитарная помощь от Фонда Ахметова в Запорожье: где получить

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Суббота 05 ноября 2022 20:06
Гуманитарная помощь от Фонда Ахметова в Запорожье: где получить Фото: гуманитарная помощь Фонда Ахметова в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Уже более семи месяцев вынужденно поселившиеся в Запорожье переселенцы получают помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдача гуманитарных наборов производится в офисе общественного союза "Зеленый центр Метинвест Запорожья".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На днях, несмотря на постоянные обстрелы города, в центр прибыл еще один продовольственный груз от фонда - более трехсот наборов с продуктами первой необходимости.

Получить помощь внутренне перемещенные могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

С начала полномасштабной войны Фонд Ахметова уже доставил в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" более 31 тысяч продуктовых наборов.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Запорожье Гуманитарная помощь