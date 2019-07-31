Гуляйте, але не прогулюйте: Супрун дала депутатам корисні поради

Уляна Супрун дала корисні поради депутатам Верховної ради
Уляна Супрун дала новоспеченим народним депутатам Верховної ради поради щодо збереження здоров'я на таких непростих посадах. В. о міністра охорони здоров'я зазначила, що депутам потрібно правильно харчуватися, мити руки, не голодувати більше двох днів і не прогулювати засідання. Про це експерт повідомила на своїй Facebook-сторінці.
- Харчуйтеся збалансовано. Вживайте багато рослинної їжі, круп, цільнозерновий хліб, масел і різні джерела білка. Не налягайте на м'ясо, воно провокує рак.
- Якщо ви захочете оголосити голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У рамках цього періоду голодувати корисно.
- Мийте руки. Вітатися за руку потрібно, враховуючи етикет і корисно, враховуючи. Але пам'ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу і інші віруси простудних захворювань, Salmonella і кишкова паличка. Мити руки потрібно кожен раз після туалету, після приходу на роботу, перед їжею.
- Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів по програмі "Доступні ліки".
- Вакцинуйтеся. З початком сесії слід зробити щеплення від грипу, адже велике скупчення людей - це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете також зробити щеплення від гемофільної інфекції. Кожні десять років, починаючи з 18 слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони в амбулаторіях, і безкоштовні.
- Відмовтеся від куріння і алкоголю. Безпечної дози алкоголю не існує.
- Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров'ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить на немає енерговитрати і призводить до набору ваги.
- Дотримуйтеся правил дорожнього руху.
- Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв'язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання.
- Поважайте себе. Не підтримуйте буллінг, агресію і домагання. І не приймайте ноотропи.
- Не відкладайте справи на потім.
- Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу,просування сторінки в Instagram, і робота над законопроектами одночасно підриває ваше здоров'я, і заважає здоровому сну і фізичній активності. Мозок краще робить щось одне в певний проміжок часу.
Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)
"Не згоріть на роботі. Вигорання - це стан хронічного стресу і розчарування, коли робота не призводить до належних результататів. Воно проявляється психічно і фізично і збільшує ризик хронічних хвороб і депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так", - підкреслила Супрун.
Як ми раніше писали, з осені 2019 року на упаковках ліків з'явиться спеціальне маркування, що дозволить перевірити достовірність того чи іншого препарату. При цьому в кінці року українці самі зможуть перевіряти ліки через спеціальний мобільний додаток. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.