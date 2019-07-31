Гуляйте, але не прогулюйте: Супрун дала депутатам корисні поради

Уляна Супрун дала новоспеченим народним депутатам Верховної ради поради щодо збереження здоров'я на таких непростих посадах. В. о міністра охорони здоров'я зазначила, що депутам потрібно правильно харчуватися, мити руки, не голодувати більше двох днів і не прогулювати засідання. Про це експерт повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Харчуйтеся збалансовано. Вживайте багато рослинної їжі, круп, цільнозерновий хліб, масел і різні джерела білка. Не налягайте на м'ясо, воно провокує рак.

Якщо ви захочете оголосити голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У рамках цього періоду голодувати корисно.

Мийте руки. Вітатися за руку потрібно, враховуючи етикет і корисно, враховуючи. Але пам'ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу і інші віруси простудних захворювань, Salmonella і кишкова паличка. Мити руки потрібно кожен раз після туалету, після приходу на роботу, перед їжею.

Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів по програмі "Доступні ліки".

Вакцинуйтеся. З початком сесії слід зробити щеплення від грипу, адже велике скупчення людей - це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете також зробити щеплення від гемофільної інфекції. Кожні десять років, починаючи з 18 слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони в амбулаторіях, і безкоштовні.

Відмовтеся від куріння і алкоголю. Безпечної дози алкоголю не існує.

Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров'ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить на немає енерговитрати і призводить до набору ваги.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв'язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання.

Поважайте себе. Не підтримуйте буллінг, агресію і домагання. І не приймайте ноотропи.

Не відкладайте справи на потім.

Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу,просування сторінки в Instagram, і робота над законопроектами одночасно підриває ваше здоров'я, і заважає здоровому сну і фізичній активності. Мозок краще робить щось одне в певний проміжок часу.

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

"Не згоріть на роботі. Вигорання - це стан хронічного стресу і розчарування, коли робота не призводить до належних результататів. Воно проявляється психічно і фізично і збільшує ризик хронічних хвороб і депресії, а також цинічного ставлення до роботи. Не треба так", - підкреслила Супрун.

Як ми раніше писали, з осені 2019 року на упаковках ліків з'явиться спеціальне маркування, що дозволить перевірити достовірність того чи іншого препарату. При цьому в кінці року українці самі зможуть перевіряти ліки через спеціальний мобільний додаток. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.