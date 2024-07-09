Гудит холодильник? Возможно, ему всего лишь нужна уборка в 2 местах

Холодильник - едва ли не самая главная, и, конечно, обязательная вещь в каждом доме. Несмотря на то, что прибор выполняет важную функцию - сохраняет продукты свежими - нередко уход за ним достаточно поверхностный. Что может привести к необычному шуму и гудению.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Нормальное ли гудение холодильника

Во время работы холодильника часто можно услышать определенные звуки - гудение или дребезжание.

Хотя постоянное низкое гудение холодильника - это нормально, если вы начинаете слышать другие звуки, такие как дребезжание или жужжание, это может быть признаком того, что холодильнику нужен, как минимум, осмотр.

Несмотря на то, что в некоторых случаях необычные звуки холодильника могут свидетельствовать о том, что необходим ремонт, иногда причина скрывается в загрязнении некоторых элементов.

Что сделать, чтобы холодильник меньше гудел

Очистка льдогенератора

Сначала советуют проверить льдогенератор - если он есть в холодильнике - поскольку он может быть вероятным виновником шума. В этом случае, возможно, потребуется заменить фильтр. Для этого следует обратиться к мастеру и приобрести фильтры у компании-производителя вашего холодильника.

Однако даже если льдогенератора нет, советуют регулярно выбрасывать старый лед - по меньшей мере раз в месяц - и мыть контейнеры для льда мыльной водой.

Также, поскольку каждая модель холодильника отличается от других, перед чисткой следует всегда обращаться к инструкциям изготовителя.

Пропылесосьте вентиляторы

Если шум идет не от льдогенератора или водопровода, он может исходить от вентилятора конденсатора и змеевиков конденсатора, расположенных за холодильником.

Это одно из тех мест, о которых легче всего забыть во время уборки, потому что оно находится без внимания.

Прибор работает как кондиционер, то есть вентилятор вращается и помогает втянуть воздух в холодильник для работы теплообменника.

Почему холодильник гудит (иллюстративное фото: Freepik)

Однако, когда элементы слишком запылены, вентилятору приходится работать интенсивнее, и тогда он создает больше шума. Если вы слышите шум с перерывами, по словам специалистов, это свидетельствует о том, что в вентиляторах могла накопиться пыль.

Но в этом случае может помочь тщательная очистка. Для этого вам нужно выключить холодильник из розетки, а затем отодвинуть его от стены.

Затем следует использовать мощный пылесос с мягкой насадкой-щеткой, чтобы удалить как можно больше пыли.

Живущим с домашними животными придется делать это чаще, поскольку шерсть животных может накапливаться во всех щелочках.

Поэтому советуют не забывать об очистке вентиляторов - это легко делать при общей уборке с пылесосом.

Если, несмотря на все усилия, холодильник все еще издает странные громкие звуки - возможно, ему необходима замена определенных деталей, особенно если он далеко не новый.

В этом случае лучше обратиться к мастеру для установления точной причины гудения холодильника и ремонта.