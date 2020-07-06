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Губна помада може викликати смертельно небезпечну хворобу

STYLERЖиття    06.07.2020 - 20:16
Губна помада може викликати смертельно небезпечну хворобу
Губна помада може бути дуже небезпечна (фото: freepic.com)

Губна помада може спровокувати рак

Американські вчені з Каліфорнійського університету повідомили, що якщо жінка регулярно користується помадою, це може призвести до раку шлунка. На думку фахівців, у цієї декоративній косметиці містяться такі небезпечні сполуки як кадмій, хром, свинець і алюміній.

Тому, часте використання губної помади здатне призводити до накопичення цих речовин в організмі людини, що може викликати токсичну дію на організм. Так, наприклад, надмірна кількість хрому в організмі людини може провокувати розвиток раку шлунка. Про це пише Новини Ю.

Для свого дослідження експерти вивчили багато зразків помад, які є у продажу.

Для того, щоб не стати жертвою декоративної косметики, а також не нашкодити власному здоров'ю, причому, у великій мірі, фахівці рекомендують використовувати губну помаду дуже рідко, але не кожен день.

На їхню думку, щоденне використання помади призводить до виникнення досить несприятливих наслідків для організму, які краще попередити, ніж потім від них позбавлятися.

Також експерти рекомендують дивитися на термін придатності помади. Він повинен бути в порядку.

Як ми раніше писали, лікар-онколог назвала симптоми раку, на які варто звернути увагу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України рак
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