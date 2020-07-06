Губная помада может вызвать смертельно опасную болезнь

Губная помада может быть очень опасна (фото: freepic.com)

Губная помада может спровоцировать рак

Американские ученые из Калифорнийского университета сообщили, что если женщина регулярно пользуется губной помадой, это может привести к раку желудка. По мнению специалистов, в этой декоративной косметике содержатся такие опасные соединения как кадмий, хром, свинец и алюминий.

Поэтому, частое использование губной помады способно приводить к накоплению этих веществ в организме человека, что может вызывать токсическое действие на организм. Так, к примеру, чрезмерное количество хрома в организме человека может провоцировать развитие рака желудка. Об этом пишет Новости Ю.

Для своего исследования эксперты изучили много образцов помад, которые есть в продаже.

Для того, чтобы не стать жертвой декоративной косметики, а также не навредить собственному здоровью, причем, в большой степени, специалисты рекомендуют использовать губную помаду очень редко, но не каждый день.

По их мнению, ежедневное использование помады приводит в возникновению весьма неблагоприятных последствий для организма, которые лучше предупредить, нежели потом от них избавляться.

Также эксперты рекомендуют смотреть на срок годности помады. Он должен быть в порядке.

Как мы ранее писали, врач-онколог назвала симптомы рака, на которые стоит обратить внимание.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова