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Шкірні симптоми раку: лікар-онколог розповіла, на що потрібно звертати увагу

STYLERЖиття    28.06.2020 - 21:48
Шкірні симптоми раку: лікар-онколог розповіла, на що потрібно звертати увагу
Шкірні симптоми раку (Колаж РБК-Україна)

Лікар-онколог назвала симптоми раку, на які варто звернути увагу

Шкіра людини є своєрідним барометром і перші ознаки серйозних захворювань з'являються саме на ній. Одним з таких явищ можуть бути кондиломи, які свідчать про те, що в організмі почав розвиватися рак.

Лікар-онколог Олена Смирнова розповіла, на які шкірні прояви варто звернути увагу і які з них можуть стати першими провісниками раку. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що початкові стадії розвитку кондиломи зазвичай безсимптомні та багато хто не звертає на них увагу. Проте їх поява пов'язана з розвитком вірусу папіломи людини, який призводить до раку шийки матки. Часто кондиломи розташовуються всередині та непомітні до тих пір, поки не виростуть до декількох міліметрів.

"Якщо все-таки зможете їх розглянути, то побачите невеликі поодинокі, загострені, частіше безбарвні бородавки. Зазвичай вони не викликають дискомфорту і на них не звертають уваги. Але, на жаль, вони ростуть і поступово зростаються в одну велику бородавку", - повідомила лікар.

Симптоми кондиломи:

  • Відчуття стороннього предмета в анусі
  • Після дефекації – пощипування, печіння і навіть біль
  • Сильний, тривалий свербіж в анусі або навколо нього
  • Запальні процеси, оскільки в розростаннях скупчуються бактерії, грибки та потожирові відділення.
  • Набряк
  • Виділення крові та гною
  • Біль під час ходьби, сидіння і навіть від обтислої білизни

"Кондиломи — результат ураження організму вірусом папіломи людини (ВПЛ) — тим самим, який викликає рак шийки матки. Зараження зазвичай відбувається при незахищеному статевому контакті. ВПЛ може роками протікати безсимптомно, а при найменшому зниженні імунітету проявляється такими наростами на шкірі. Кондиломи являють собою велику небезпеку через ризик переродження в онкологію, через те, що постійно травмуються. Не можна намагатися самостійно позбавлятися наростів. Це може призвести до непередбачуваних наслідків", - пояснила Смирнова.

Вона додала, що повністю позбутися від ВПЛ в організмі неможливо, але кондиломи потрібно видаляти. Для цього використовують лазерне висічення і процедуру проводять під місцевою анестезією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували причину виникнення раку легенів у тих, хто не курить.

А також розповідали про те, що українські лікарі назвали перші симптоми раку мозку і повідомили, хто в групі ризику.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України раксимптомы
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