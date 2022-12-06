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"ОРВИ нельзя выключить": доктор назвала основные действия при болезни ребенка

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 08:31
"ОРВИ нельзя выключить": доктор назвала основные действия при болезни ребенка Фото: Как действовать при ОРВИ у ребенка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда ребенок заболевает ОРВИ родители делают все для выздоровления малышей. Это нормальное желание. Но у инфекционного процесса есть свои законы.

О том, что же делать при ОРВИ у малыша рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая.

Как происходит ОРВИ

Медик объяснила, что кашель, температура, насморк – защитные функции организма.

"Красное горло – это просто цвет слизистой. Не более. Не нужно что-либо сделать, чтобы сделать его другим", - объяснила Елена.

Чтобы избавиться от инфекции организм работает по полной. Слизь в дыхательных путях изгоняет микробов, иммунная система производит специальные вещества, которые повышают температуру. К счастью, болезнь потом заканчивается.

Луцкая уточнила, что если нет тревожных симптомов и врач осмотрел малыша и нет тяжелых процессов, можно ждать.

Как облегчать симптомы:

  • Прохладный влажный воздух окружающей среды,
  • много питья,
  • увлажнение носа,
  • старшим деткам можно мед, леденцы для облегчения кашля,
  • при отдельных ситуациях вмешательство может отличаться. Но оно облегчит симптомы, но не остановит их.

"Нет кнопки выключить ОРВИ. Поэтому работаем с тревогой. Учим не бояться симптомов и уметь разглядеть тревожные", - резюмировала врач.

Как мы ранее писали, врач назвала действенные способы, как лечить ОРВИ не за все деньги мира.

Также мы сообщали, как не нужно лечить ОРВИ и какие методы вредят людям.

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