"ОРВИ нельзя выключить": доктор назвала основные действия при болезни ребенка

Когда ребенок заболевает ОРВИ родители делают все для выздоровления малышей. Это нормальное желание. Но у инфекционного процесса есть свои законы.

О том, что же делать при ОРВИ у малыша рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая.

Как происходит ОРВИ

Медик объяснила, что кашель, температура, насморк – защитные функции организма.

"Красное горло – это просто цвет слизистой. Не более. Не нужно что-либо сделать, чтобы сделать его другим", - объяснила Елена.

Чтобы избавиться от инфекции организм работает по полной. Слизь в дыхательных путях изгоняет микробов, иммунная система производит специальные вещества, которые повышают температуру. К счастью, болезнь потом заканчивается.

Луцкая уточнила, что если нет тревожных симптомов и врач осмотрел малыша и нет тяжелых процессов, можно ждать.

Как облегчать симптомы:

Прохладный влажный воздух окружающей среды,

много питья,

увлажнение носа,

старшим деткам можно мед, леденцы для облегчения кашля,

при отдельных ситуациях вмешательство может отличаться. Но оно облегчит симптомы, но не остановит их.

"Нет кнопки выключить ОРВИ. Поэтому работаем с тревогой. Учим не бояться симптомов и уметь разглядеть тревожные", - резюмировала врач.