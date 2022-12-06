"ОРВИ нельзя выключить": доктор назвала основные действия при болезни ребенка
Когда ребенок заболевает ОРВИ родители делают все для выздоровления малышей. Это нормальное желание. Но у инфекционного процесса есть свои законы.
О том, что же делать при ОРВИ у малыша рассказала педиатр из Киева Елена Луцкая.
Как происходит ОРВИ
Медик объяснила, что кашель, температура, насморк – защитные функции организма.
"Красное горло – это просто цвет слизистой. Не более. Не нужно что-либо сделать, чтобы сделать его другим", - объяснила Елена.
Чтобы избавиться от инфекции организм работает по полной. Слизь в дыхательных путях изгоняет микробов, иммунная система производит специальные вещества, которые повышают температуру. К счастью, болезнь потом заканчивается.
Луцкая уточнила, что если нет тревожных симптомов и врач осмотрел малыша и нет тяжелых процессов, можно ждать.
Как облегчать симптомы:
- Прохладный влажный воздух окружающей среды,
- много питья,
- увлажнение носа,
- старшим деткам можно мед, леденцы для облегчения кашля,
- при отдельных ситуациях вмешательство может отличаться. Но оно облегчит симптомы, но не остановит их.
"Нет кнопки выключить ОРВИ. Поэтому работаем с тревогой. Учим не бояться симптомов и уметь разглядеть тревожные", - резюмировала врач.
Как мы ранее писали, врач назвала действенные способы, как лечить ОРВИ не за все деньги мира.
Также мы сообщали, как не нужно лечить ОРВИ и какие методы вредят людям.