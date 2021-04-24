Грузія на травневі свята: що потрібно знати українським туристам

Правила в'їзду до Грузії

Грузія відкрила свої кордони для туристів з 1 березня 2021 року. Однак потрапити в країну не так вже й просто. Для громадян України відкритий тільки один шлях - літаком. Переміщення іншими видами транспорту - заборонені.

Є обмеження і по країнах, з яких до Грузії можна подорожувати, а також по відвідинах за два тижні до перетину кордону. Інформацію про історію поїздок за останні 14 днів, країну, контактні дані, телефон потрібно вказати в спеціальній формі за цим посиланням.

Якщо ви встигли відвідати Великобританію або Ірландію за 14 днів до поїздки в Грузію, то доведеться піти на самоізоляцію на 12 днів. Однак такі мандрівники будуть звільнені від обов'язкового ПЛР-тесту на в'їзді та додаткового тесту через 3 дні.

Грузія приймає тільки з негативним ПЛР-тестом, який зроблений не більше ніж 72 години до перетину кордону. Або з сертифікатом вакцинації (у кого він вже є). Він повинен бути оформлений за всіма правилами у вигляді сертифіката і містити переклад. Тест знадобиться для пред'явлення на прикордонному пункті пропуску.

На третій день перебування в Грузії потрібно обов'язково зробити ще один ПЛР-тест в місцевих лабораторіях, своїм коштом. У Грузії такий тест коштує приблизно, як і в Україні - від 800 до 1100 гривень (30-40$)

Як повідомляють мандрівники, в аеропорту туристам відразу видають спеціальні брошури з адресами лабораторій в Батумі та Тбілісі. Але є один нюанс. Якщо ви плануєте свій маршрут далеко від великих міст, то потрібно враховувати, що лабораторії є не скрізь. У Батумі їх кілька, а найбільше – в Тбілісі. Тому у свій план подорожі включіть цей пункт обов'язково.

Повторний тест можуть перевірити в будь-який момент при перевірці документів, а також під час вильоту з країни. За порушення правила – штраф і досить великий, 2000 ларі (близько 580$)

Якщо ваша подорож по Грузії триватиме понад 7 днів, то ще один повторний тест робити не потрібно.

Ще один пункт - туристична страховка, яка покриває лікування від COVID-19. Вартість - від 200 гривень за тиждень. У Грузії страховку не вимагають, але її потрібно зробити для особистої безпеки, оскільки доведеться проходити ще один тест.

Що буде, якщо другий ПЛР-тест виявиться позитивним

На цей момент не відомо про такі ситуації саме в Грузії, але є певні правила для туристів. Якщо тест виявиться позитивним, але людина себе почуває добре, то їй доведеться самоізолюватися своїм коштом в спеціальному готелі до отримання негативного тесту на COVID-19.

Авіаперельоти в Грузію

На травневі свята полетіти до Грузії буде не так вже й просто. Найбільше рейсів в Батумі та Тбілісі є з Києва. Однак кілька авіакомпаній анонсували рейси зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. В кінці квітня і на початку травня є всього кілька рейсів - уважно вивчіть розклад.

Найбільше рейсів заплановано у лоукостера SkyUp-квитки коштують від 2000 до 4000 гривень і вони вже доступні у продажу.

Авіакомпанія Yanair почне літати до Грузії з 1 травня, але тільки в Батумі. Квитки від 2100 гривень в одну сторону, туди - назад – від 4000 гривень.

МАУ полетить в Тбілісі з Києва тільки з 5 травня і квитки обійдуться від 2000 гривень в одну сторону. Рейси на Батумі заплановані тільки з 10 червня.

Новий лоукост Bees Airline полетить з Києва до Тбілісі вже 30 Квітня.

Є рейси інших авіакомпаній, але з пересадками у Варшаві або Стамбулі. Це значно довше і дорожче.

Що чекає туристів в Грузії

Уряд Грузії повідомляє, що в країні почалася третя хвиля коронавірусу, але кількість інфікованих на цей час не сильно велика. Однак з 1 по 10 травня в Грузії введені святкові канікули. Що працюватиме, а що буде закрито – уряд повідомить ближче до свят. Не виключено, що ресторани будуть працювати тільки на винос.

У Грузії діє комендантська година – з 21.00 до 5.00, і це правило стосується абсолютно всіх - туристів, в тому числі. Пересуватися не можна ні пішки, ні на автомобільному транспорті. Всі заклади в місті починають закриватися з 19.00-20.00, щоб всі працівники встигли додому до 21.00. Пересуватися після цього часу можна тільки за допомогою спеціального пропуску, який можна отримати й на людину, і на автомобіль. Штраф за порушення комендантської години-2000 ларі (580$)

З 1 квітня в Грузії дозволили роботу ресторанів, кафе, барів, кінотеатрів і дитячих розважальних центрів. Однак, як пишуть мандрівники в соціальних мережах, частина з них не пережила тривалого карантину і відкритися так і не змогла.

Більшість туристичних об'єктів, готелі та транспорт – працюють. Моніторинг популярних сайтів з бронювання житла показав, що більшість пропозицій - від приватних осіб. Це апартаменти та невеликі гостьові будинки. Готелі є, але або це хостели з вельми сумнівними умовами, або вельми не бюджетні варіанти.

У центрі Батумі житло обійдеться близько 1000 гривень за дві ночі. У Тбілісі шикарні двокімнатні апартаменти в центрі міста - від 2500 гривень за 4 ночі. Місцеві підприємці скучили по туристам за період жорсткого карантину і почали сильно знижувати ціни на травень.

Між Батумі та Тбілісі курсує спеціальний експрес, який за 5 годин доставить мандрівників з одного міста в інше.