Група "ВІА Гра" знову розвалюється: йде одна з учасниць

Група "ВІА Гра" вже неодноразово змінювала свій склад і, схоже, що в колективі скоро з'явиться нова учасниця. Річ у тому, що з команди йде 31-річна українка Еріка Герцег. Про це співачка повідомила одному з російських видань.

За словами Еріки, зараз Меладзе вже підшукує заміну їй і шукає дівчину з харизмою.

"Така ситуація, що ми шукаємо харизматичну дівчинку замість мене. Я довго думала і вирішувала. Я поговорила з Кісток, він мене підтримав", — сказала Еріка.

До речі, раніше Костянтин Меладзе вже оголосив у соцмережі про пошук нової солістки.

"Ти володієш яскравою і унікальною зовнішністю? Твоя рішучість не знає перешкод, а харизма б'є розрядами струму? Тоді ти точно той, хто нам потрібен! #MELADZEMUSIC оголошує старт великого міжнародного кастингу для талановитих дівчат! Ми шукаємо дівчат від 18 до 25 років, здатних запалити серця слухачів і стати новими кумирами мільйонів", — сказано в повідомленні.

У договорі Еріки сказано, що вона повинна доопрацювати в команді до кінця цього року, а також допомогти новій солістці адаптуватися в групі.

Нагадаємо, що нинішній склад групи укомплектувався в 2018 році. До нього увійшли: Уляна Синецька, Еріка Герцег, Ольга Меганська.

За весь час в команді змінилося дуже багато учасниць, самим "золотим складом" вважаються перші дівчата - Надія Мейхер, Олена Вінницька, Анна Сєдокова.

Як ми раніше писали, чоловік екс-"ВІА Гри" заразився коронавірусом.