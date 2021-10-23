Грудне молоко нещеплених злетіло в ціні на 11 000%. Антивакси поширюють новий фейк

"Отруєна грудь"

The Sodom Sun з посиланням на слова якоїсь Наталі де Ла Фонтен з "місцевого розплідника" GoodMilk пише, що "попит на сертифіковане нещеплене грудне молоко дуже виріс".

"Розумні матері не годують своїх дітей молоком після уколу. Вони чули жахливі історії про мРНК-ін'єкції. Що може бути огидніше, ніж коли матусю колють і капають отруту в рот її новонародженому, прямо з її власних грудей?!" - каже Наталі.

Також ця "експерт" розповіла The Sodom Sun, що "нещеплені матері, як правило, володіють вищім IQ, навичками логічного мислення і незалежним мисленням".

"Їх молоко є первинною передачею довічного імунітету наступному поколінню. Коли матері усвідомлюють, що вартість їх необробленого грудного молока нарівні з золотом, спокуси UBI, безробіття та інших державних подачок стають менш привабливими", - говорить Наталі де Ла Фонтен.

Фейк про "ажіотаж" на грудне молоко невакцинованих (фото: скрін)

Нещеплена сперма подорожчала на 21 000%

У тому ж виданні пишуть, що сперма невакцинованих чоловіків - "це нове біле золото".

"Забудьте про біткойн. Реальні гроші - в нещепленій спермі", - цитує The Sodom Sun якогось Сема Янквелла "з місцевого банку сперми GoodSeed 4U".

"Наші клієнти - люди з найвищим рівнем освіти. Насправді нашими першими клієнтами були ті самі вчені та виробники COVID-вакцин..." - каже він.

Фейк про "золоту" сперму невакцинованих (фото: скрін)

Але все це - фейк

Незважаючи на те, що російськомовні та україномовні сайти (навіть плюс-мінус авторитетні) пишуть про подорожчання нещепленої сперми та грудного молока, проте ця інформація - фейк.

Пояснюємо. По-перше, наприклад, грудне вигодовування можна продовжувати й після зараження на коронавірус, і після вакцинації. І це інформація від ВООЗ, а не від незрозумілої Наталі де Ла Фонтен (її прізвище, до слова, збігається з прізвищем французького байкаря Жана де Лафонтена).

По-друге, вакцини від COVID-19 не знижують кількість сперматозоїдів, тобто, не впливають на якість сперми. І це підтверджена вченими з Університету Майамі інформація.

Ну і третє, головне. Сайт The Sodom Sun - це видання фейкових новин.

"Серед останніх у світі сатиричних новин ми прагнемо бути кращими! Якщо на нашому сайті щось вас бентежить, будь ласка, утримайтеся від лайки та образ. Наприклад, не потрібно називати наших авторів "журналістами" - це переходить всі грані пристойності", - йдеться в описі сайту.

На жаль, деякі ЗМІ передруковують інформацію з ресурсу, мабуть, тільки через те, що він англомовний і розміщений на домені .com.

Але ще сумніше те, що ця спочатку жартівлива інформація поширюється антивакцинаторами в різних соціальних мережах під соусом чистої правди. І це може дуже негативно вплинути на здоров'я людей, або навіть вартувати їм життя...

Деякі ЗМІ повелися на фейк (фото: скрін)