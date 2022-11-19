RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Декабрь принесет важные перемены этим знакам Зодиака: кому точно повезет

Фото: Кому из знаков Зодиака декабрь принесет перемены (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на декабрь 2022 года говорит о том, что последний месяц года принесет избавление от многих проблем. Многие представители зодиакального созвездия смогут завершить сложные задачи и выровнять финансовое положение. А некоторых ждут глобальные перемены.

Кому из знаков Зодиака декабрь принесет важные изменения в жизни, рассказали в SantePlus.

Телец

В декабре возможна новая должность или успех в той сфере, которая ранее не казалась перспективной. Возможны также радостные и здоровые перемены в семейной жизни.

Важное предупреждение от астрологов - не поддавайтесь на двусмысленные предложения и постарайтесь тщательно взвешивать свои решения.

Близнецы

В декабре Близнецы смогут освободиться от иллюзий и несбыточных надежд. Благодаря внутреннему чутью могут произойти глобальные изменения. Представителям этого знака не стоит привязываться к вещам. Лучше воспользоваться внезапными возможностями, которые откроют путь к достижению целей.

Рак

Декабрь станет для Раков динамичным месяцем и возможны изменения в личной жизни, партнерстве. И если вы еще не готовы к этому серьезному шагу, ваши отношения все равно обретут прочность.

Будьте осторожны, конец года может принести и неожиданные разрывы в паре или коллегами на работе.

Рыбы

Последний месяц года поможет Рыбам материализовать свои идеи, которые были в разработке в течение многих месяцев. Это позволит заслужить уважение коллег и начальства, повысить свое положение, продвинуться по карьерной лестнице и даже улучшить материальное положение.

Кстати, ранее мы писали о том, для кого 2023 год станет самым счастливым.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака имеет все шансы встретить свою любовь.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака