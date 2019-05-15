Грози та спека: які області заллє в середу

Погода в Україні у середу, 15 травня, буде спекотна, але дощова. Опади прогнозуються в західних і північних областях, в інших регіонах вони малоймовірні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Opogode.

Зазначається, що жителів східних областей у середу погода "побалує" найвищими показниками температури повітря - від +23 до +28 градусів.

На решті території в середньому стовпчики термометрів варіюватимуться між +20 +25 градусів.

На Заході очікуються періодичні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме від +17 до +22 градуси, вночі від +9 до +12 градусів.

Жителям північних областей також краще тримати парасольки під рукою - прогнозуються дощі з грозами, однак опади будуть чергуватися з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +20 до +25 градусів, у темний час доби температура повітря становитиме від +8 до +13 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay)

У східних областях середа буде сонячною і сухою. Температура повітря вдень підніметься до позначки +28 градусів, у нічний час складе від +8 до +14 градусів.

У Центрі, згідно із прогнозом синоптика, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вдень становитиме від +21 до +26 градусів, вночі очікується від +9 до +14 тепла.

У південних областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вдень становитиме від +21 до +26 градусів, вночі прогнозується від +9 до +14 градусів.

У столиці 15 травня місцями очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме від +22 до +24 градусів, в темний час доби - від +10 до +12 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, синоптики дали українцям прогноз погоди на найближчий тиждень.

Також ми писали про те, що синоптик попередила про різку зміну погоди.