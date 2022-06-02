Грози з туманом і спека: де в Україні прогріє до +32, а де заливатиме

Погода в Україні в четвер, 2 червня, буде з опадами у вигляді дощів та іноді грозами в ряді регіонів, при цьому буде тепло, а подекуди навіть очікується спека до +32 градусів.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog .

Опади сьогодні будуть у північних, східних, західних та місцями центральних областях. Крім того, очікується туман у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях.

Вітер буде спокійний, пориви не прогнозуються.

Погода в центральних регіонах 2 червня

У Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +12... +17 градусів, вдень очікується близько +24... +28 градусів.

У Кіровоградській області дощі не прогнозуються, буде невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15... +18 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Дніпропетровській області теж без опадів. Температура повітря вночі +16... +19 градусів, вдень буде жарко - до +31 градуса.

Погода на заході України 2 червня

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади будуть не сильні. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +14 градусів, вдень +21... +25 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде мінлива хмарність, мороситиме. Температура повітря вночі становитиме +12... +16 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Закарпатській області буде хмарно, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +24... +27 градусів.

Погода в північних регіонах 2 червня

У Київській області буде хмарно, вірогідні несуттєві опади. Температура повітря вночі +14... +17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +23... +26 градусів.

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +12... +15 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Сумській області пройдуть дощі. Температура повітря вночі становитиме +14... +17 градусів, вдень +23... +26 градусів.

Погода в східних регіонах 2 червня

У Харківській області хмарно з проясненнями, очікуються опади, та не сильні. Температура повітря вночі +15... +18 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, мороситиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16... +20 градусів, вдень +27... +31 градусів.

Погода на півдні України 2 червня

В Одеській області та в Автономній Республіці Крим без опадів. Температура повітря вночі +16... +20 градусів, вдень +27... +30 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях буде ясно, без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17... +20 градусів, вдень +29... +32 градусів.

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, дощі не очікуються. Температура повітря вночі становитиме +16... +19 градусів, вдень +28... +31 градусів.