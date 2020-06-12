Грози і смерчі будуть все літо: українців налякали прогнозом погоди на 2020 рік

Погода в Україні в останні дні досить нестабільна і деякі області країни регулярно накриває сильними зливами, грозами, а також градом. За прогнозом директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, Україну чекає напружене літо, з грозами і смерчами.

Він розповів, що літо 2020 року не сильно буде відрізнятися від інших теплих сезонів останніх років. Грози і смерчі будуть періодично накривати країну і не обов'язково це буде пов'язано з температурою повітря.

"Грози і смерчі в Україні можуть бути не тільки під час спеки, але і при більш низьких температурах повітря. Ці явища поширені по всій території України і типові для літніх місяців. Цей рік також не буде винятком – зазначені явища будуть спостерігатися цього літа", - розповів Микола Кульбіда в коментарі для видання GreenPost.

Карта погоди в Києві на червень 2020

Раніше головний метеоролог країни розповів, що червень 2020 року запам'ятається українцям різкими перепадами погоди. Перша половина місяця буде з істотними опадами, а в другій буде сухо. Липень і серпень в Україні будуть дуже спекотними, а от дощів буде небагато.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у найближчий тиждень синоптики пообіцяли ослаблення спеки, але з сильними дощами.

А також розповідали про те, що фахівці дали несподіваний прогноз на літо, пообіцяли затяжні дощі та прохолоду.