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Грозові зливи зі швалами витіснять спеку: де в Україні буде небезпечна погода

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Середа 06 липня 2022 19:51
Грозові зливи зі швалами витіснять спеку: де в Україні буде небезпечна погода Фото: погода в Україні буде з грозами і шквалами (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 7 липня, принесе відчутне зниження температури повітря в деяких регіонах, разом з тим інші області все ще "розпікатиме" сонце. Втім, найближчим часом очікується спад спеки вже на всій території країни.

Яка погода очікує українців на Івана Купала - читайте в матеріалі нижче.

Де 7 липня буде небезпечна погода

У четвер в деяких областях пройдуть грозові дощі і прогнозується шквальний вітер. Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища синоптики оголошують I рівень небезпеки ("жовтий").

Так, зазначають в Укргідрометцентрі, опади у вигляді грози накриє західні, північні, більшість центральних областей, а також місцями в Одеській та Миколаївській області.

Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей буде град і шквали 15-20 метрів на секунду.

Грозові зливи зі швалами витіснять спеку: де в Україні буде небезпечна погода

Карта погоди в Україні 7 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря 7 липня та опади

За даними синоптика Наталки Діденко, 7 липня спека відступить із західних, північних та частини центральних областей - стовпчики термометрів показуватимуть у денний час близько +22... +28 градусів.

А ось в східних, південних регіонах і в Дніпропетровській області термометри поки ще будуть на високих значеннях: близько +30... +35 градусів.

Що стосується опадів, то вони будуть нерівномірними. Крім того, температурні контрасти в зоні атмосферного фронту "значні - від +16 до +34 градусів", зважаючи на це фахівець попереджає про ймовірність при грозах сильних злив, граду і поривів вітру до шквального.

У Києві 7 липня очікується комфортна температура повітря, і на Івана Купала спека ослабне до +24 градусів.

У столиці прогнозується дощ з грозою в найближчу ніч і в четвер вранці, а ось вдень ймовірність злив менше.

Коли відчутно посвіжішає

За словами синоптика, спад спеки настане наприкінці цього тижня - на початку наступного.

"Надалі температурний фон у багатьох областях України передбачається милосердним, комфортним, на Півдні та Сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня", - розповіла Діденко.

Але спека не піде на довго, додала фахівець, і спекотні дні / періоди ще до нас ще будуть повертатися цього літа.

Раніше ми публікували відео наслідків потужної зливи в Києві 6 червня, через що деякі вулиці столиці сильно підтопило.

Додамо також, перед цим рятувальники ДСНС розповіли, як поводитися у грозу.

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