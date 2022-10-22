Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков ноября

Гороскоп на последний месяц осени расскажет, для кого этот период станет особенно удачными в сфере финансов. Астрологи утверждают, что ноябрь станет более положительным в сфере финансов, бизнеса и предприятия.

Близнецы

После тяжелого периода Близнецов ждет достаточно благоприятный ноябрь. Близнецы будут более креативными, чем в предыдущие недели, и, наконец, ощутят свою стихию на работе.

Представители этого знака зодиака могут совершить решающую встречу для своего профессионального будущего. Близнецы также могут получить повышение, чтобы наконец достичь своих целей и выполнить самые сокровенные желания.

Кроме того, в новой должности они могли бы получать более высокую заработную плату.

Весы

Меркурий вернулся в знак Весов и будет очень благоприятным для них. Окружение будет слышно и прислушиваться к вашим словам. То, о чем Весы будут просить звезд в ноябре, они непременно получат, ведь заслуживают этого.

Меркурий подарит Весам смелость брать на себя больше рабочих обязанностей, в результате чего представители этого знака могут иметь гораздо больше денег. Весы смогут инвестировать в недвижимость и получить хорошую прибыль от этих инвестиций.

Водолей

Эти воздушные представители могут продвигать свою творческую, художественную и духовную деятельность. Водолеи получат предложение о работе, которая может изменить их планы.