Гражданин Индии выкрал сына у украинки: мать уже полгода пытается его отыскать

Как сообщила мама малыша, 27 марта ее экс-супруг взял сына на прогулку. После развода в 2021 году суд в Украине вынес постановление, что ребенок останется с мамой. Но отцу разрешено с ним видится.

В тот день с прогулки они так и не вернулись. Сначала она обратилась в украинскую полицию, а потом связалась с полицией в Индии. Ей стало известно, что экс-супруга с ребенком видели в Гувахати и Бихаре - он постоянно меняет местоположение.

Как выяснили адвокаты украинки, мужчина воспользовался полномасштабным вторжением России в Украину и незаконно вывез мальчика. Сначала он пересек границу с Молдовой, потом отправился в Румынию, а оттуда полетел самолетом в Индию.

На всех этапах своего пути он давал неправдивую информацию о матери ребенка и показывал сфабрикованные документы на ребенка. В частности, он показывал на таможенном контроле не украинский паспорт мальчика, а индийский. Хотя ребенок зарегистрирован в Украине и имеет украинское гражданство. Как удалось выяснить следствию, границу он пересек 28 марта.

В октябре дело о похищении ребенка было передано в суд города Дели. Мужчину разыскали, но в суд он явился один и сообщил, что мальчику нездоровится. При этом пообещал, что на следующее слушание приведет сына. Также он рассказал, что мальчик находится в безопасности.

Следующее слушание назначили на 16 ноября. Украинка просит суд вернуть ей сына, так как по украинским законам она имеет право на опекунство и совместное проживание.