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Гривня впаде через коронавірус: тривожний прогноз експерта

STYLERЖиття    04.03.2020 - 11:55
Гривня впаде через коронавірус: тривожний прогноз експерта
Курс долара в Україні може значно зрости через коронавірус (фото: РБК-Україна)

Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні через коронавірус

Курс долара в Україні через коронавірус в 2020 році може сильно зрости, хоча на сьогодні коливання на валютному ринку не сильно відрізняються від коливань курсів інших валют світу до долара. Всі причини для цього є, каже експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, коронавірус вже негативно вплинув на світову економіку, і МВФ прогнозує уповільнення зростання світової економіки через поширену інфекцію.

"Ряд провідних світових компаній вже заявили про скорочення надходжень та доходів в 2020 році. Минулого тижня на світових біржах відбувався панічний розпродаж акцій, який призвів до втрат інвесторами сотень мільярдів доларів. Така ситуація на світових ринках вплине й на Україну. Скорочення попиту на товари українських експортерів призведе до зменшення валютної виручки та зростання дефіциту зовнішньоторговельного балансу. Це негативно вплине на курс гривні", - розповів Хмелевський в коментарі Styler.

Крім того, вважає експерт, іноземні інвестори, а це в основному спекулятивний капітал, отримавши збитки на світових ринках, можуть почати розпродаж українських активів і виведення коштів за кордон.

"В останні дні спостерігається зниження курсу гривні. Це і є перший результат впливу коронавірусу. Якщо ситуація в світовій економіці буде погіршуватися, то ми побачимо більш істотну девальвацію гривні", - резюмував економіст.

Відзначимо, що 4 березня Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 12 копійок.

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