Може бути грип: під Житомиром в лікарні померла дитина

У Житомирській обласній дитячій лікарні померла шестирічна дівчинка. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок ускладнень після грипу. Деталі повідомляє УНІАН з посиланням на дані від голови Бердичівської районної ради Максима Самчика.

Повідомляється, що хвору шестирічну дівчинку з селища Гришківці госпіталізували 5 січня в Житомирську обласну дитячу лікарню. Дитина знаходилась у важкому стані.

"За моєю інформацією, дитина лікувалася в Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, тому тільки після одержання результатів зможемо говорити про остаточні причини смерті дитини", - повідомив Самчик.

Лікарі намагалися врятувати дівчинку протягом двох діб, але незважаючи на всі зусилля, вона померла 7 січня.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дівчинка могла померти від ускладнень, які виникли після грипу.

"Про трагічну смерть дитини нам вдалося дізнатися з власних джерел, за неперевіреною інформацією, дівчинка могла померти від грипу або його ускладнень", - пише видання Бердичів BIZ.

Точну причину смерті дитини зможуть назвати тільки після проведення розтину і всіх необхідних досліджень.

Варто відзначити, що за останні кілька тижнів в Україні вже дві людини загинули від ускладнень, викликаних грипом.