Грип в Україні: як правильно збивати високу температуру при хворобі

Грип в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, чим температуру при грипі збивати категорично не можна

Грип продовжує атакувати жителів України та багато навчальних закладів вже вирушили на карантин. У багатьох областях країни епідпоріг перевищено на 1 -2%. Перші симптоми відомих штамів грипу в Україні – це різкий початок хвороби, висока температура, головний біль, ломота у всьому тілі, кашель, можлива нудота і блювота.

Лікарі рекомендують не займатися самолікуванням, а одразу ж звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. Якщо перебіг хвороби не критичний, то пацієнту дозволять лікуватися вдома, якщо перебіг хвороби тяжкий, то показаний стаціонар.

Крім того, медики не рекомендують відразу збивати високу температуру. Про це пише видання Vesti.

Коли збивати температуру потрібно

Педіатр Олена Швець пояснила, що температуру до 38,5 – збивати не потрібно. Під час такої температури в організмі виробляється натуральний інтерферон, який бореться з вірусами. Проте є винятки. Наприклад, якщо у дитини є схильність до судом, блювота, то треба починати збивати вже після 37,5. Також варто збивати температуру перед сном, бо вночі вона може різко підстрибнути до 39.

Народні засоби від високої температури

При високій температурі потрібно пити багато рідини, щоб не допустити зневоднення організму. Для цього чудово підходять звичайна вода, слабкий морс, компот із сухофруктів або чай. Всі напої повинні бути нижче температури тіла – 34-35 градусів. Більш холодні погано всмоктуються, а більш гарячі можуть викликати блювоту.

Дуже обережно потрібно ставитися до допоміжних засобів, оскільки лимон може спровокувати набряк слизової при хворому горлі, а малину варто давати після великого споживання рідини, щоб організму було чим потіти.

Кутати себе чи дитину в тепле варто тільки, коли температура починає зростати. Треба тепло одягнутися, накритися ковдрою, а до ніг прикласти пляшки з теплою водою. Під час лихоманки варто дати крім жарознижувального додатково і спазмолітичний препарат. Він розширить периферичні судини й покращиться теплообмін між шкірою, судинами та навколишнім середовищем.

Як тільки хворий почне горіти весь – його потрібно розгорнути, інакше температура буде далі підійматися.

Дуже обережно потрібно ставитися до обтирання і ні в якому разі не робити це спиртом або оцтом. Тільки зазвичай водою кімнатної температури та після того, як пішов спазм судин, а руки-ноги стали теплими. Спирт всмоктується в шкіру дитини на всі 100% і таке розтирання може додати йому алергію та інтоксикацію.

Додаткові заходи при високій температурі

Якщо через годину після прийняття жарознижувального температура не впала, то можна спробувати взяти інший варіант. Замість ібупрофену прийняти парацетамол. Якщо вона продовжує зростати, то інтервал – пів години, якщо просто тримається на високому рівні – годину. У проміжках можна застосувати обтирання і клізму.

Якщо ж нічого не допомагає, то потрібно викликати швидку, а тим часом прийняти душ. Для цього потрібно набрати у ванну трохи води, стати в неї та поливати себе з душу. Вода повинна бути оптимальна – 36,6, ні в якому випадку ні холодна, і не гаряча.