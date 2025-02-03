Грэмми 2025. Кто получил самую престижную музыкальную премию: список победителей

Церемония вручения 67-й музыкальной премии Грэмми состоялась в ночь на 3 февраля в Лос-Анджелесе. В 2025 году наибольшее количество номинаций - 11 - получила Бейонсе, установив рекорд с общим количеством 99 номинаций за всю карьеру. По семь номинаций получили Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone и Charli XCX. Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Чаппелл Роан получили по шесть номинаций.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто получил статуэтки самой престижной музыкальной премии в мире.
Альбом года
"COWBOY CARTER" - Beyoncé
Запись года
"Not Like Us" - Kendrick Lamar
Песня года
"Not Like Us" - Kendrick Lamar
Лучший новый артист
Chappell Roan
Продюсер года
Daniel Nigro
Сонграйтер года
Amy Allen
Лучшее сольное исполнение
"Espresso" - Sabrina Carpenter
Лучший дуэт
"Die With A Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars
Лучший поп-альбом
"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter
Лучший латиноамериканский поп-альбом
"Las Mujeres Ya No Lloran" - Shakira
Лучший RnB альбом
"11:11" - Chris Brown
Лучшее музыкальное видео
"Not Like Us" - Kendrick Lamar
Лучшее рок-исполнение
"Now and Then" - The Beatles
Лучшая рок-песня
"Broken Man" - St. Vincent
Лучший альтернативный альбом
"All Born Screaming" - St. Vincent
Лучший саундтрек
Фильм "Дюна 2"
Лучший рэп-альбом
"Alligator Bites Never Heal" - Doechii
Лучший кантри-альбом
"COWBOY CARTER" - Beyoncé
Она первая афроамериканка, которая получила эту награду.
Специальная награда "За глобальное влияние"
Alicia Keys
Лучшая RnB песня
"Saturn" - SZA
Лучшая кантри-песня
"The Architect" - Kacey Musgraves
Лучший кантри-дуэт
"II MOST WANTED" - Beyoncé и Miley Cyrus
Лучший ремикс
"Espresso (Working Late Remix)" - Sabrina Carpenter
Лучший танцевально-электронный альбом
"brat" - Charli XCX
Лучшая танцевальная поп-запись
"Von Dutch" - Charli XCX
Лучшая танцевальная электронная запись
"Neverended" - Justice и Tame Impala
Отметим, что сюрпризом нынешнего Грэмми стало выступление The Weeknd, который в течение четырех лет бойкотировал премию из-за того, что в 2021 году не получил ни одной номинации, несмотря на успех альбома "Blinding Lights".
Добавим также, что украинская певица Jerry Heil не одержала победу в номинации Best Song For Social Change Award (награда за лучшую песню о социальных изменениях). Победу в этой номинации одержали американские исполнители-мигранты с песней "Deliver".
За годы своего существования "музыкальный Оскар" оброс множеством интересных фактов и легенд. Предлагаем вам самые интересные из них.
Первый победитель. Первая церемония состоялась 4 мая 1959 года. Фрэнк Синатра был номинирован, но не получил награду. А первыми лауреатами стали Элла Фитцджеральд и Доменико Модуньо.
Абсолютный рекордсмен. Бейонсе - самая титулованная артистка в истории Грэмми.
Кто больше всего номинировался? Джей-Зи и Бейонсе - лидеры по количеству номинаций.
Долгожданная победа. Дайана Росс 6 раз номинировалась, но никогда не побеждала. В 2012 году она наконец получила почетную награду за вклад в музыку.
Старейший лауреат. Блюзмен Пайнтоп Перкинс стал победителем в 97 лет.
Грэмми за молчание. В 2003 году на премию была номинирована композиция Джона Кейджа "4'33"" - произведение, где музыканты просто сидят в тишине.
Песня без слов. Инструментальная композиция "Tequila" группы The Champs в 1959 году стала первой песней без слов, получившей Грэмми.
Самая длинная песня-победитель. Песня "Like a Rolling Stone" Боба Дилана длилась 6 минут, когда выиграла Грэмми.
Кто отказывался от награды? Шинейд О'Коннор стала первой, кто отказался от Грэмми в 1991 году в знак протеста - она хотела привлечь внимание к "фальшивым и разрушительным материалистическим ценностям" музыкальной индустрии.
Самый популярный хит без Грэмми. Трек "Despacito" в свое время побил все рекорды по количеству прослушиваний, но так и не получил ни одной награды!
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