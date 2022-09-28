Игроки "Динамо" посетили детей в больнице "Охматдет"

Отмечается, что игроки подарили детям подарки от клуба и пообщались с ними. Среди детей из разных отделений и уголков Украины были футбольные болельщики. Они задавали разнообразные вопросы динамовцам – как решили связать свою жизнь с футболом, о спортивном режиме, диете, ведь и тяжелобольные дети тоже должны соблюдать специальную диету.

"Многие заболевания обострились во время войны. На встрече присутствуют дети из отделения неврологии, после инсультов. У маленьких детей, к сожалению, тоже бывают инсульты. И не только, из-за войны и вызванных стрессов и условий, у детей обостряются различные болезни, к которым добавляются психологические проблемы", - рассказала воспитатель больницы с более чем 25-летним стажем Валентина Луценко.

Как известно, с первого дня войны больница принимала и спасала детей и взрослых с тяжелыми ранениями и не прекращала заботиться о тех, кто в этой помощи всегда нуждается. Сотрудники больницы, в частности пресс-секретарь "Охматдета" Анастасия Магеррамова, отметила, что неформальные встречи, визиты деятелей культуры, артистов, спортсменов положительно влияют на эмоциональное состояние детей и помогают им бороться с тяжелыми болезнями.

Представители больницы выступили с инициативой продолжить психологически-эмоциональную реабилитацию и предложили клубу по возможности пригласить детей, которым разрешено покидать больницу, посетить тренировочную базу, показать, как команды тренируются и готовятся к играм.

"В своем детстве я даже не мог подумать, что когда-нибудь может начаться война, что могут случаться такие страшные вещи, из-за которых дети вынуждены лечиться, и при этом каждый раз прятаться в хранилищах во время воздушных тревог, прятаться от снарядов. Мы все надеемся, что в ближайшее время наши Вооруженные Силы победят, в нашей стране наступит мир и все будет хорошо", - отметил после визита в детскую больницу Алексей Гусев.