Игрок футбольного клуба "Шахтер" Николай Огарков потерял отца на войне с Россией

Николай Огарков, являющийся игроком футбольного клуба "Шахтер", потерял на войне своего отца.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальное сообщение на странице футбольного клуба в Instagram.
В семье одного из юных игроков "Шахтера" большая потеря. Отец Николая Огаркова погиб на фронте.
"Защищая Украину в войне против России, трагически погиб Сергей Огарков, отец игрока Шахтера U19 Николая Огаркова. Сергей Николаевич имел позывной Шахтер и защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта - Бахмутском направлении. Ему был 51 год", - написано на страницы футбольного клуба.
Сам же Николай пока не комментирует эту трагедию, однако футболист сделал репост корреспонденции в stories и добавил только 2 эмоджа - красное сердце и горящую свечу.
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Также в сообщении написано, что семья украинского героя родом из небольшого города Доброполье, а это Донецкая область, где война длится уже 10-й год. Именно поэтому Сергей не мог не бороться за свободу и благополучие своей семьи и страны.
"Николай Огарков присоединился к Академии "Шахтера" в возрасте 13 лет и сейчас является одним из лидеров юношеского состава «горняков» и игроком юношеской сборной Украины. ФК "Шахтер" выражает искренние соболезнования и слова поддержки Николаю и его семье, всем родным и близким погибшего героя. Вечная память и уважение Сергею Огаркову. Героям слава", - отмечено на странице клуба.
Николай Огарков (фото: instagram.com/ogarkovnikolai)
Известно, что Николай не единственный ребенок в семье павшего защитника. Сергей воспитывал еще и замечательную дочь Кристину, которая, судя по фотографиям в профиле игрока "Шахтера" старше.
Николай Огарков с сестрой и мамой (фото: instagram.com/ogarkovnikolai)
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