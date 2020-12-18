Гран-прі кінофестивалю в Белграді отримав фільм Хржановського "Дау. Дегенерація"

Представлений в рамках програми 26-го Фестивалю авторського кіно, який пройшов у Белграді (Сербія), фільм "Дау. Дегенерація" Іллі Хржановського отримав найвищу нагороду журі - гран-прі кінофестивалю. Нагородою був відзначений також режисерський дебют Наталії Ворожбит з фільмом "Погані дороги", про це повідомляє прес-служба фестивалю.

"Дау. Дегенерація" - це більш ніж шестигодинний фільм про життя надсекретного радянського НДІ в умовах тотального контролю спецслужб і жорстких внутрішніх конфліктів, а також саму природу тоталітарної влади і способи взаємодії особистості з нею через біографію радянського фізика Льва Ландау.

Проект "Дау", вперше представлений в рамках програми Каннського кінофестивалю, піднімає питання про людську культуру, моральність, свободу вибору і силі волі, що знаходить відгук у глядачів в усьому світі.

"Ідея цього фільму лише спочатку здається втечею з реальності в минуле 60-х років ХХ століття, по суті - це можливість для кожного учасника, актора, статиста або просто жителя світу "Дау" вивчити його ставлення до основних ідей, які лежать в основі "Дау. Дегенерація": до любові, дружби і людської свободи. Цей, часом дотепний, але все ж дуже тривожний фільм, говорить про невпинний пошук якоїсь формули щастя і вільного життя для всіх нас у світі, в якому ми живемо сьогодні", - підсумував сербський кінорежисер Марко Джорджевич.

Окремо журі сербської фестивалю відзначило нагородою дебют українського режисера Наталії Ворожбит за фільм "Погані дороги", екранізацією авторської п'єси про життя і взаємини військових і пересічних українців у зруйнованому війною Донбасі.

Нагадаємо, раніше інша кінокартина проекту "Дау. Наташа" спільного виробництва Німеччини, України та Великобританії, поряд з фільмом "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича, увійшла до лонг-лист премії Європейської кінематографічної академії.

Велика частина зйомок проекту "Дау" пройшла у Харкові на спеціально відбудованого знімальному майданчику у 12 тисяч квадратних метрів, що став найбільшим в Європі.

Протягом 11 років, з 2007 по 2018 рік, в рамках міжнародного кінопроекту "Всесвіт "Дау" було відзнято та змонтовано 700 годин кіноматеріалу: 14 фільмів, 3 серіалів, безлічі відеоперформансів і наукових фільмів.