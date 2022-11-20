Графики отключения света могут продлиться всю зиму: сколько будем сидеть без электрики

Массовые ракетные атаки на электрическую инфраструктуру Украины нанесли серьезные повреждения. Уже более месяца украинцы вынуждено учатся выживать в постоянных аварийных или плановых отключениях света.

Сколько продлятся такие отключения света и удалось ли улучшить ситуацию, рассказал первый заместитель Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.

Он рассказал, как долго в Украине будут продолжаться отключения электроэнергии.

"Долго. Я думаю, однозначно всю зиму будет режим ограничений. Что касается продолжительности отключений. Я думаю, что новые удары будут. Если нет ударов - ситуация будет исправлена, а новые удары приведут к новым ухудшениям. Новый удар ослабляет. Все как в боксе - сильный боксер, пропускающий удары, становится слабее, если не отбивается. Будем молиться за наши системы ПВО", - подчеркнул Кучеренко.

Он добавил, что сейчас ситуацию с энергоснабжением удалось немного улучшить, и в первую очередь - в Киеве.

"Сейчас открываю вам тайну. Только общался с представителями одной из энергетических компаний, от которой, в первую очередь, зависит Киев и область. Они мне сообщили, что сейчас будет улучшение, поскольку к системе будут присоединены эти блоки (ХАЭС и РАЭС - ред.). До этого, действительно, в Киеве ночью был дефицит генерации из-за сетевых повреждений. Киев и область - это, по сути, одно целое. Ограничили область, а вместе с тем - часть Киева", - пояснил эксперт.