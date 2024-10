Графический ад. 12 игр, которые заставят ваш ПК работать на пределе

Alan Wake 2

Alan Wake 2 - это психологический триллер и продолжение оригинальной игры Alan Wake, разработанный студией Remedy Entertainment. В игре рассказывается о возвращении писателя Алана Уэйка, который оказывается в ловушке в мистическом мире, полном ужаса и напряжения.

Только в минимальных характеристиках указаны RTX 2060 и Intel i5-7600K; большинство игр перечисляют эти компоненты в рекомендуемых характеристиках. Если вы хотите испытать эту игру на 60 FPS, вам понадобятся RTX 3070 и Ryzen 7 3700X.

Для разрешения 4K с трассировкой лучей вам понадобится RTX 4080 или выше, и это с DLSS, установленным на производительность (внутреннее разрешение 1080p).

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - это ролевая игра с открытым миром, разработанная польской студией CD Projekt Red, известной по серии игр "The Witcher". Действие игры происходит в футуристическом мегаполисе Найт-Сити, где игроки управляют персонажем по имени V, настраивая его навыки, внешность и боевые способности.

Cyberpunk 2077 также известна проработанным миром, разнообразными персонажами и уникальной атмосферой киберпанка с элементами технологий и социальной критики.

Вам понадобится довольно мощный ПК, если вы хотите исследовать Ночной город Cyberpunk. Эта игра съедает вашу системную память, требуя, как минимум GTX 1060 и 12 гигабайт оперативной памяти для игры на минимальных настройках.

Если вы хотите раскрыть красоту антиутопической обстановки Cyberpunk, вам понадобится установка, которая может обрабатывать трассировку лучей. В идеале вам нужна RTX 3080 Ti или выше для более заметного обновления освещения.

Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended - это ремастер оригинальной игры Ark: Survival Evolved, созданный студией Studio Wildcard на базе Unreal Engine 5. Игра предлагает улучшенную графику, переработанную физику и анимацию, а также обновленные модели динозавров и окружающей среды, создавая более реалистичный и захватывающий игровой опыт.

В игре игроки попадают на остров, где должны выживать, собирая ресурсы, строя убежища и приручая динозавров для защиты и путешествий.

Рекомендуемые характеристики предполагают RTX 3080 GPU и Ryzen 5 3600X. Вы можете ожидать, что эти характеристики будут адаптированы для 1440p, но производительность в игре отличается. Если вы хотите испытать Ark в высоких разрешениях и частоте кадров, вам понадобится топовый ПК.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - это приключенческая игра с открытым миром, разработанная студией Rockstar Games, действие которой разворачивается на Диком Западе в конце 19-го века.

Игроки управляют Артуром Морганом, членом банды преступников, и проходят через историю, наполненную драматическими событиями, моральными выборами и глубокими персонажами.

Игра предлагает огромный открытый мир, включающий разнообразные локации, такие как города, леса, горы и прерии, а также множество активностей, от охоты до ограблений.

Рекомендуемые требования для пользователей Nvidia GTX 1060 или выше абсолютно необходимы для отличного опыта. Пользователям AMD нужно будет выбрать Ryzen 5 1500X или выше, чтобы получить такие результаты.

Если вы соответствуете этим требованиям, вы сможете испытать самую визуально впечатляющую игру Rockstar на сегодняшний день с небольшим количеством проблем. А для тех, у кого есть карты серии RTX 30, попробуйте эту игру в разрешении 1440p, чтобы дать вашему GPU серьезную нагрузку.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor - это экшен-игра с элементами приключений, разработанная студией Respawn Entertainment и являющаяся продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order.

Главный герой игры, Кэл Кестис, возвращается, чтобы продолжить борьбу с Империей, изучая новые способности Силы и совершенствуя свои навыки владения световым мечом.

Игрокам предстоит исследовать новые планеты и локации, сражаться с врагами и разгадывать головоломки, погружаясь в богатую вселенную Звездных войн.

Для запуска этой игры в разрешении 1080p рекомендуются RTX 2070 и Ryzen 5 5600X. Для этой игры также доступны DLSS и FSR, которые значительно повышают производительность, а владельцы 40-й серии могут использовать генерацию кадров DLSS 3.0 для дальнейшего повышения производительности.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake - это обновленная версия культовой игры, разработанная студией Capcom, с переработанной графикой и улучшенным геймплеем на базе современных технологий.

В игре игроки вновь управляют Леоном С. Кеннеди, которому предстоит спасти дочь президента, сражаясь с зараженными врагами в мрачной деревне в Европе.

Capcom рекомендует GTX 1070 и Ryzen 5 3600 для игры в RE4 в разрешении 1080p 60 FPS. Однако в некоторых разделах частота кадров может падать ниже этого значения, поэтому рекомендуется использовать более мощный графический процессор.

Это особенно актуально, если вы планируете запускать текстуры высокого разрешения, поскольку некоторые сцены могут резервировать до 8 ГБ видеопамяти. Чтобы избежать сбоев на максимальных настройках, рекомендуется использовать RTX 3070 или выше.

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 - это долгожданное продолжение ролевой игры с открытым миром, разработанное студией Capcom. Игра сохраняет ключевые элементы оригинала, включая динамичную боевую систему и систему компаньонов (Pawns), которые помогают игроку в сражениях и исследованиях мира.

В Dragon's Dogma 2 игроки снова отправляются в эпическое фэнтезийное приключение, где они могут выбирать классы персонажей, взаимодействовать с огромным миром и сражаться с мифическими существами, такими как драконы и циклопы.

Минимальные требования требуют GTX 1070 и Ryzen 5 3600 только для того, чтобы запустить игру в разрешении 1080p при 30 FPS.

Рекомендуемые настройки нацелены на 4K-опыт при 30 FPS, предполагая систему как минимум с RTX 2080 и Ryzen 5 3600X, хотя для игровых зон хаба необходим более мощный CPU. Если вы хотите использовать трассировку лучей, вам понадобится графический процессор RTX 30-й серии или лучше.

The Last Of Us Part I

The Last of Us Part I - это ремейк оригинальной игры, разработанный студией Naughty Dog, с улучшенной графикой и анимацией для современных платформ.

Игра рассказывает эмоциональную историю о выживании Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире, охваченном вспышкой вируса, превращающего людей в мутантов. В ремейке сохранены ключевые элементы игрового процесса, такие как стелс, боевые сражения и исследование, но с улучшенной физикой и детализацией окружения.

Даже с обновлениями оптимизации TLOU по-прежнему остается сложной игрой для запуска на большинстве систем. Вам понадобится RTX 2070 Super в паре с Ryzen 5 3600X, чтобы достичь рекомендуемых характеристик игры, нацеленных на разрешение 1080p при 60 FPS.

Благодаря DLSS и FSR 2 можно достичь более высоких целевых FPS на системах среднего уровня без каких-либо серьезных компромиссов в отношении визуального качества.

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - это ролевая игра с открытым миром, разработанная студией Square Enix и являющаяся пятнадцатой частью знаменитой серии Final Fantasy.

В центре сюжета находится принц Ноктис и его друзья, которые отправляются в путешествие по миру Эос, чтобы вернуть королевский трон и противостоять враждебной империи.

Игра предлагает динамическую боевую систему в реальном времени, что отличает ее от предыдущих пошаговых боев в серии, с возможностью переключаться между персонажами и использовать различные стратегии.

Несмотря на свой возраст, Final Fantasy XV требует чудовищного ПК для работы с высокой частотой обновления. Это потому, что рекомендуемые характеристики рассчитаны на 30 FPS, а не на 60.

Более высокая частота обновления потребует скачка поколений от вашего GPU и CPU. Единственный GPU, который может запустить эту игру в разрешении 4K с 120 FPS - это 4090.

Dying Light 2

Dying Light 2 - это экшен-RPG с элементами выживания в постапокалиптическом мире, разработанная студией Techland. В игре игроки управляют персонажем по имени Эйден Колдуэлл, который исследует заражённый город, где ключевую роль играют паркур и боевые навыки.

Dying Light 2 предлагает нелинейный сюжет, где выборы игрока влияют на развитие истории и состояние мира, включая судьбу фракций и внешние изменения города.

Одной из главных особенностей игры является смена дня и ночи, что меняет поведение врагов: ночью инфицированные становятся более агрессивными и опасными.

Для игры в эту игру в разрешении 1080p с частотой 60 FPS рекомендуется RTX 2060, но не ожидайте, что сможете запустить ее на высоких или ультранастройках с 2060.

Чтобы эта игра хорошо работала на 2060, потребуется играть в нее с комбинацией средних и высоких настроек, как показано в анализе производительности ПК Dying Light 2 от Digital Foundry. Если вы хотите играть в эту игру в разрешении 1440p на ультра-настройках, вам понадобится топовое оборудование.

Marvel's Spider-Man Remastered & Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered и Spider-Man: Miles Morales - это две связанные игры, разработанные студией Insomniac Games, основанные на комиксах о Человеке-пауке.

Remastered представляет собой обновленную версию оригинальной игры Marvel's Spider-Man, выпущенной в 2018 году, с улучшенной графикой, анимацией и добавлением контента, включая все ранее выпущенные DLC.

В Miles Morales игроки управляют Майлзом Моралесом, который становится новым Человеком-пауком и сражается с угрозами, которые угрожают Нью-Йорку во время зимних праздников.

Обе игры предлагают захватывающий открытый мир с возможностью свободного перемещения по Нью-Йорку, а также динамичные боевые механики и глубокое повествование о дружбе, ответственности и героизме.

Для игры с устойчивой частотой кадров требуются GTX 1060 и Intel i5-4670, но тем, кто хочет играть в 4K, понадобится графический процессор Nvidia 30 или 40 серии. Если вы чувствительны к пропаданию кадров, эта игра поддерживает технологию генерации кадров DLSS 3.0 от Nvidia, одну из немногих игр для ПК, поддерживающих эту функцию.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - одна из самых потрясающих игр, выпущенных в 2021 году. Красивое освещение, реалистичные модели автомобилей и невероятные погодные эффекты - все это создает захватывающий опыт, который оценят все фанаты гонок. Это также делает игру довольно требовательной к ресурсам ПК.

Рекомендуемая видеокарта для Horizon 5 - GTX 1070, что значительно больше рекомендуемой для Horizon 4 GTX 970. И это только для разрешения 1080p при 60 FPS.

Если вы хотите вывести Horizon 5 на территорию 4K, вам понадобится как минимум RTX 2080ti или RTX 3070. Вам также понадобится более мощный процессор, чтобы поддерживать стабильные 60 FPS во время гонок этой игры, требующих высокой производительности.

