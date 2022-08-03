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Град у вікна, річки по пояс: як виглядає окупований Маріуполь після дощу

У Маріуполі пройшов дощ з грозою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому росіянами Маріуполі пройшла сильна гроза з дощем. Незважаючи на твердження загарбників, що життя в місті відновлюється, багато хто побачив, що це не так. Стихія принесла чимало біди в зруйноване місто.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як виглядає місто після грози

В результаті стихії у людей у вікна залітав град. Потоки води на вулицях були дуже сильними і перетворювалися на річки через забиті зливові стоки.

Ось так виглядали стіни в квартирах (фото: соцмережі)

"Злива з градом миттєво змила всі декорації. Всю ціну обіцянок маріупольці побачили своїми очима - дощ у квартирі, град скрізь відсутні вікна, річки по пояс через непрацюючі стоки, знову знеструмлення через криворукий ремонт і відсутність питної води. Тільки одна злива", - написав Андрющенко.

Дивіться на відео, що відбувалося в Маріуполі під час грози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядають пляжі окупованого Маріуполя в розпал сезону.

А ще розповідали про те, що Українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

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Маріуполь