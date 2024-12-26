"Игра в кальмара": о чем 2 сезон и где смотреть все серии онлайн

Где смотреть 2 сезон "Игры в кальмара"

Второй сезон уже доступен на стриминговом сервисе Netflix. Зрители смогут посмотреть 7 серий в украинском дубляже. К слову, в первом сезоне "Игры в кальмара" их было 9.

Отметим, что летом 2024 года также стартовали съемки 3 сезона "Игры в кальмара", который зрители смогут посмотреть уже в 2025 году.

О чем 2 сезон "Игры в кальмара"

В центре сюжета будет находиться главный герой первого сезона, неудачник и бывший игроман Сон Ги Хун.

Через три года после победы в "Игре в кальмара" игрок 456 отказывается от идеи переехать в США и возвращается с новой целью - он решает бороться с системой и вступает в конфликт с организаторами игр. Ги Хун снова присоединяется к загадочной игре на выживание вместе с новыми участниками, пытающимися выиграть 45,6 миллиарда вон.

Также во втором сезоне будут участвовать персонажи, которые уже появлялись в сериале: Ли Бен Хон (фронтмен игры), Ви Ха Чжун (молодой офицер полиции, который искал своего брата) и Кон Ю (вербовщик новых игроков).

В 2 сезоне "Игры в кальмара" будет много молодых игроков: например, беременная девушка, мужчина, которые встречает собственную мать, криптоинфлюэнсер. Таким образом создатели сериала поднимают важную проблему - молодежь чаще, чем зрелые люди, берут в долг, который со временем затягивает их в ловушку.

Телезрители узнают и о новых правилах игры: участники получат право голосовать за завершение соревнований после каждого из конкурсов и уйти с суммой, которую они накопили на тот момент, если "за" проголосует большинство.

Кроме того, режиссер включил в сериал новые игры, знакомые зрителям не только в Корее, но и во всем мире. Да, на кадрах из трейлера можно увидеть "крестики-нолики".

О чем 1 сезон сериала "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" - южнокорейский психологический триллер и драма. Сюжет сосредоточен на группе людей, оказавшихся в трудном финансовом положении и согласившихся участвовать в загадочной игре на выживание, с огромным денежным призом для победителя.

Игры, в которые играют участники, напоминают детские игры, но с жестокими и смертельными последствиями для проигравших. Главный герой, Сон Ги Хун, - неудачник, проигравший все свои деньги, и решивший принять участие в игре, чтобы улучшить свою жизнь. В процессе игры участники сталкиваются с моральными дилеммами и ужасающими ситуациями, которые подталкивают их к жестоким поступкам ради выживания.

Сериал исследует темы бедности, социального неравенства, жадности, человеческой природы и борьбы за выживание в условиях экстремальных обстоятельств. Он получил международное признание благодаря ярким персонажам, шокирующим поворотам сюжета и социальной критике.

Кадры из сериала "Игра в кальмара" (фото: kinorium.com)