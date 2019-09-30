Він говорив, що я противна: зірка серіалу "Школа" розповіла, як над нею знущався хлопець

Ліза Василенко, актриса, яка зіграла роль Лоли в гучному серіалі "Школа", зізналася, що два роки була у відносинах з хлопцем-садистом, який обзивав її, знущався над нею, а потім почав бити й душити.

Дівчина розповіла, що вона вчилася в приватній школі і вже там вона страждала від постійних знущань. Її постійно били, штовхали, били і принижували. Коли вона виросла, вона зв'язалася з хлопцем, який виявився справжнім абьюзером і тираном.

Ліза Василенко (Фото: Прес-служба)

Зі своїм коханим Ліза Василенко познайомилася на випускному вечорі в школі. Він був на три роки старший і перші місяці їх відносин були схожі на казку. А потім почався кошмар.

"Він говорив, що я негарна, противна, не потрібна нікому, крім нього. А якось навіть сказав, що я повинна бути вдячна йому, адже вона мене не б'є. Тоді я сприймала все це як належне. І дійсно була вдячна. Цей хлопець був моїм світом", - зізналася успішна актриса і модель.

Проте постійні сварки почали позначатися на її зовнішньому вигляді – вона стрімко втрачала вагу і стала уникати спілкування з рідними і друзями. А потім він почав її бити і на тілі з'явилися синці. Батьки не витримали і забрали її додому, а сама Ліза вирішила порвати з токсичними відносинами. Вона вирішила зануритися в роботу.

Але через деякий час вона знову зустріла колишнього коханого. Ліза пішла з подругою в ресторан. Колишній хлопець побачив її, заломив їй руки і почав тягнути її на вулицю. І ніхто з відвідувачів не намагався їй допомогти.

"Він ударив мене об бетонну стіну, і я втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила кров, у мене все боліло, було дуже страшно. Він зламав мені ніс", - розповіла Василенко.

Серіал "Школа" (Фото: Прес-служба)

Після цього дівчині довелося пройти лікування, а потім реабілітацію з психологом. Вину хлопця поліція довести не змогла, і він залишився безкарним за свій вчинок. Зйомки в серіалі "Школа" врятували Лізу – вона стала популярною, успішною і перебралася жити до столиці.

Зараз вона впевнена, що більше ніколи не дасть себе в образу, хоча і боїться зустріти людину, схожу за характером на колишнього коханого.

Зірка серіалу "Школа" відверто розповіла, як її бив і принижував коханий (Відео: YouTube/ЖВЛ)