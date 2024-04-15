Готовим соус "Тартар" дома: в 100 раз вкуснее магазинной "химии"

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

1 яичный желток

1 столовая ложка горчицы (неострой)

150 миллилитров оливкового масла

20 миллилитров яблочного или винного уксуса

10 граммов каперсов

10 граммов соленых огурцов

немного зеленого лука

10 граммов репчатого лука

половина чайной ложки соли

половина чайной ложки перца.

Как сделать соус "Тартар" (иллюстрация: freepik.com)

Начнем приготовление. Мелко нарежет зеленый лук. Затем измельчите каперсы и соленый огурец.

Возьмите глубокую миску, вбейте туда желток. Затем добавляйте уксус и горчицу, взбейте все это до однородности. После этого добавляйте черный молотый перец и взбивайте уже миксером.

Постепенно вливайте оливковое масло, при этом не прекращайте взбивать массу венчиком. Масло нужно наливать осторожно, тоненькой струйкой. Когда масса по консистенции будет напоминать майонез, добавьте в нее измельченные каперсы, огурцы и лук.

Туда же добавляйте соль и натертый на мелкой терке репчатый лук. Еще раз все перемешайте. А после этого можете подавать соус "Тартар" на стол. Он отлично подойдет как к рыбе, так и к мясу.