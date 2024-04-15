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Готовим соус "Тартар" дома: в 100 раз вкуснее магазинной "химии"

Рецепт соуса "Тартар" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Пикантный соус "Тартар" может удачноподчеркнуть вкус блюд. Но если в ресторане для вас его готовит повар, то дома эта "миссия" ложится на ваши плечи. Впрочем, приготовить соус очень просто, существует рецепт, точно затмит все магазинные и "химозные" варианты.

Как сделать соус "Тартар", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 яичный желток
  • 1 столовая ложка горчицы (неострой)
  • 150 миллилитров оливкового масла
  • 20 миллилитров яблочного или винного уксуса
  • 10 граммов каперсов
  • 10 граммов соленых огурцов
  • немного зеленого лука
  • 10 граммов репчатого лука
  • половина чайной ложки соли
  • половина чайной ложки перца.

Как сделать соус "Тартар" (иллюстрация: freepik.com)

Начнем приготовление. Мелко нарежет зеленый лук. Затем измельчите каперсы и соленый огурец.

Возьмите глубокую миску, вбейте туда желток. Затем добавляйте уксус и горчицу, взбейте все это до однородности. После этого добавляйте черный молотый перец и взбивайте уже миксером.

Постепенно вливайте оливковое масло, при этом не прекращайте взбивать массу венчиком. Масло нужно наливать осторожно, тоненькой струйкой. Когда масса по консистенции будет напоминать майонез, добавьте в нее измельченные каперсы, огурцы и лук.

Туда же добавляйте соль и натертый на мелкой терке репчатый лук. Еще раз все перемешайте. А после этого можете подавать соус "Тартар" на стол. Он отлично подойдет как к рыбе, так и к мясу.

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Рецепты