Готовим скумбрию "холодного копчения" дома: рецепт-хитяра

Ингредиенты:

2 рыбины

2 литра воды

8 ст. ложек соли

4 ст. ложки сахара

4 большие горсти луковой шелухи

специи по вкусу

Пошаговое приготовление

Рассол вскипятить и проварить на небольшом огне минут 15. Охладить до комнатной температуры, процедить.

Рыбам отрезать головы, выпотрошить, промыть. Сложить в емкость. Залить скумбрию рассолом и положить гнет. Засолка будет длиться 2,5-3 суток. За это время периодически меняйте положение рыб, чтобы она позолотела равномерно.

Пора подвесить ее. Это можно сделать с помощью больших канцелярских скрепок. Разогните скрепки, одним концом проткните рыбы в районе хвоста и подвесьте над ванной, подставив тазик или над раковиной.

Это можно сделать на ночь. Утром, о чудо, рыбка готова.

Смажьте кисточкой или руками рыбины растительным маслом и наслаждайтесь!