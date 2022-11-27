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Готовим скумбрию "холодного копчения" дома: рецепт-хитяра

Фото: Как приготовить скумбрию холодного копчения дома (t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Автор: Светлана Мащенко

Скумбрия холодного копчения – отличная закуска для праздничного стола. Удивите гостей рыбкой, которую вы приготовите дома "без огня и дыма".

Рецепт появился на канале Дача. Сад и огород.

Ингредиенты:

  • 2 рыбины
  • 2 литра воды
  • 8 ст. ложек соли
  • 4 ст. ложки сахара
  • 4 большие горсти луковой шелухи
  • специи по вкусу

Пошаговое приготовление

Рассол вскипятить и проварить на небольшом огне минут 15. Охладить до комнатной температуры, процедить.

Рыбам отрезать головы, выпотрошить, промыть. Сложить в емкость. Залить скумбрию рассолом и положить гнет. Засолка будет длиться 2,5-3 суток. За это время периодически меняйте положение рыб, чтобы она позолотела равномерно.

Пора подвесить ее. Это можно сделать с помощью больших канцелярских скрепок. Разогните скрепки, одним концом проткните рыбы в районе хвоста и подвесьте над ванной, подставив тазик или над раковиной.

Это можно сделать на ночь. Утром, о чудо, рыбка готова.

Смажьте кисточкой или руками рыбины растительным маслом и наслаждайтесь!

Раньше мы писали, как приготовить сельдь из толстолоба за копейки.

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