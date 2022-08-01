Готуйтеся зустріти свою долю: цим знакам Зодіаку сильно пощастить у серпні

Телець

Тельці на цьому тижні зустрінуть свою любов. Знайомство через інтернет або в дорозі. Але в амурному пориві не варто забувати про робочі обов'язки.

Так само налагодяться відносини з дітьми/сестрами і братами/сусідами. А ось з батьками може бути непорозуміння і конфлікти.

Тельцям пощастить у коханні (колаж РБК-Україна)

Діва

Діви будуть на піку своєї популярності. Якщо плануєте поїздку закордон на цьому тижні, то ні в якому разі не відкладайте її.

Вона буде вдала і доленосна. Можлива допомога від іноземних знайомих, або друзів, які знаходяться закордоном.

Діву чекає доленосна поїздка (колаж РБК-Україна)