Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів

Для того, щоб приготувати смачний десерт, не потрібно багато часу. Якщо у вас мінімум інгредієнтів - це теж не біда.
Рецептом ласощів поділилися в Instagram sad_mechta.
Поставте молоко на плиту і додайте туди шоколад, він повинен там розчинитися. Потім додайте ложку какао в суміш і вершкове масло (за бажанням). Також всипте туди склянку вівсяних пластівців і викладіть у форму, змащену вершковим маслом. Приберіть в холодильник на три години. Після цього десерт готовий. Смачного вам!
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