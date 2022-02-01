RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Готуємо смачний десерт за 5 хвилин без випікання: мінімум інгредієнтів

Автор: Людмила Жукова

Для того, щоб приготувати смачний десерт, не потрібно багато часу. Якщо у вас мінімум інгредієнтів - це теж не біда.

Рецептом ласощів поділилися в Instagram sad_mechta.

Для приготування вам знадобляться:

  • 1 стакан молока
  • Плитка шоколаду
  • Столова ложка какао
  • 1 склянка вівсяних пластівців
  • 20 грамів вершкового масла (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування

Поставте молоко на плиту і додайте туди шоколад, він повинен там розчинитися. Потім додайте ложку какао в суміш і вершкове масло (за бажанням). Також всипте туди склянку вівсяних пластівців і викладіть у форму, змащену вершковим маслом. Приберіть в холодильник на три години. Після цього десерт готовий. Смачного вам!

Читайте також, дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт