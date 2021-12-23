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Готуємо легендарні цукерки "Корівка": на приготування піде тільки 20 хвилин

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Четвер 23 грудня 2021 07:01
Готуємо легендарні цукерки "Корівка": на приготування піде тільки 20 хвилин Як в домашніх умовах приготувати цукерки корівка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Про цукерки "Корівка" усі знають ще з дитинства. Зокрема, це люблений десерт багатьох дітей, який зараз можна знайти в кожному магазині. Однак, не обов'язково купувати смаколик, адже його можна приготувати вдома.

Так, приготувати їх дуже просто та швидко, повідомляють на сторінці eda_gurman в Instagram.

Для приготування цукерок "Корівка" знадобляться наступні інгредієнти:

  • цукор - 6 склянок;
  • вершкове масло - 100 г;
  • яйця - 3 шт;
  • молоко - 2 склянки;

Спосіб приготування:

Спочатку в миску з товстим дном потрібно влити молоко і на повільному вогні довести до кипіння.

Далі необхідно всипати в молоко цукор і додати вершкове масло та варити до загустіння маси.

Після цього залити в форму, застелену пергаментом. Зазначається, що пергамент попередньо змастити олією.

Також потрібно охолодити масу при кімнатній температурі, а потім сховати в холодильник або морозилку.

Наріжте масу на шматочки та зверху посипати сіллю за бажанням.

Готуємо легендарні цукерки &quot;Корівка&quot;: на приготування піде тільки 20 хвилинЯк приготувати цукерки "Корівка" (freepik)

Раніше ми повідомляли, які ознаки дають зрозуміти, що шоколад зіпсувався.

Також ми писали, чому шоколадні цукерки можуть бути дуже небезпечні.

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