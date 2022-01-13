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Готуємо яєчню в мікрохвильовій печі за лічені хвилини: легкий та смачний сніданок

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Четвер 13 січня 2022 07:01
Готуємо яєчню в мікрохвильовій печі за лічені хвилини: легкий та смачний сніданок Як приготувати яєчню в мікрохвильовій печі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На сніданок багато людей готують яєчню. Однак, зазвичай на це вранці може не вистачити часу. Тому пропонуємо найшвидший спосіб приготування в мікрохвильовій печі.

Про це пише BBC.

Так, це рецепт може спробувати приготувати кожен, адже це дуже легко.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • молоко;
  • дрібка солі й свіжомеленого перцю;
  • 1–2 скибочки хліба підсмажені;
  • солоне масло.

Спосіб приготування:

Так, спочатку розбийте яйця в миску для мікрохвильової печі й приправте. Далі перемішайте виделкою до повного з'єднання і появи бульбашок на поверхні.

Потім поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд та перемішайте виделкою. До того ж якщо потрібно, то поставте в мікрохвильову піч ще раз на 10 секунд.

Після цього змастіть тост маслом і посипте зверху яйцем.

Окрім того, якщо ви любите ніжну яєчню, то додайте трохи молока або вершків до яєць перед мікрохвильовою піччю.

Готуємо яєчню в мікрохвильовій печі за лічені хвилини: легкий та смачний сніданок

Як приготувати яєчню в мікрохвильовій печі (pixabay)

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