Померла одеситка, яка переробила себе в "Барбі": передбачила свою смерть у вірші

Померла 32-річна Одеська поетеса Ольга Архангельська, яка переробляла себе в "ляльку Барбі". Смерть дівчини сталася за загадкових обставин.

Про це повідомила її подруга, відома українська модель, блогер-мільйонник Валерія Лук'янова, більш відома як "одеська Барбі", в соцмережі "ВКонтакте".

Відомо, що Ольга близько 10 років тому вела активний спосіб життя і переробляла свою зовнішність під ляльку Барбі.

Разом з Валерією вони часто публікували спільні фото в соцмережах і у них було багатьох шанувальників.



Після того, як Валерія перебралася закордон, її подруга Ольга намагалася стати дизайнером, а також почала писати вірші. Дівчина навіть встигла випустити збірку віршів "Плыву я во времени".

Лук'янова написала повідомлення в пам'ять про свою подругу, в якому розповіла, що Ольга знала, що помре, ще кілька років тому.

Що написала Лук'янова

"Вона була шалено талановитою, вразливою, відкритою і в той же час абсолютно закритою людиною. Вона була неймовірно сумною, і в той же час неймовірно веселою, з гострим, просто блискучим почуттям гумору і сарказмом гравця. Неймовірно сильною, і неймовірно слабкою і чутливою. Дуже неоднозначна натура, поетеса. Передбачила свою смерть у своєму вірші", - пише Валерія у ВК.



За її словами, Ольга була "неймовірно гордою і чемною людиною".

"Вона була дуже добра, дуже відкрита і щира. І ця реальність була занадто сувора для неї. Вона намагалася з неї тікати, і... втекла. Просто підтримаємо її перехід спогадами про неї... Хоча вона просила мене не публікувати цей пост. Але я вважаю, вона цього гідна. Щоб люди знали те, що вона намагалася приховати, і жила дуже скромним життям. Була дуже простою людиною", - зазначила "одеська Барбі" і додала, що "знала, що помре, і готувалася до цього".

"Решта не має значення. Це був усвідомлений вибір людини, яка знала про свою смерть ще кілька років тому", - резюмувала блогер.

Як виглядала Архангельська

Сама Ольга в останні роки нічого не публікувала в мережах. Дівчина померла 16 травня.

Фото: Ольга Архангельська переробляла себе на "ляльку Барбі", як і її подруга (vk.com/olkers)