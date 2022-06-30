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"Готовий прийняти кулю за Путіна": легенда Формули-1 злетів з котушок (відео)

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Четвер 30 червня 2022 11:50
"Готовий прийняти кулю за Путіна": легенда Формули-1 злетів з котушок (відео) Берні Екклстоун готовий віддати життя за Путіна (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Бізнесмен і зірка Формули-1 Берні Екклстоун готовий "отримати кулю за Володимира Путіна", адже російський диктатор - "розумна" і "першокласна" людина.

Про це 91-річний функціонер автоспорту сказав у інтерв'ю шоу Good Morning Britain, яке викликало невдоволення у соціальних мережах всього світу.

Що сказав Берні Екклстоун про Путіна

У інтерв'ю колишній менеджер Формули-1, відповідаючи на питання ведучої, чи досі вважає вбивцю і тирана Путіна своїм другом, заявив, що "все одно готовий піти під кулю за нього.

"Я не хотів би, щоб мені було боляче... Але якби треба було б, то я готовий. Він першокласна людина. Те, що він робить, - це те, що він вважає правильним для Росії. На жаль, він схожий на багатьох ділових людей. Як і я... Ми час від часу робимо помилки", - сказав Екклстоун.

Пристарілий бізнесмен також вважає, що президент України Володимир "мав би поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, і вислухати його".

У цей момент шокований ведучий перервав спіч Берні і нагадав йому, що саме Путін розпочав війну в Україні, яка призвела до смертей десятків тисяч невинних людей.

"Ви виправдовуєте це?" - запитав Бен Шепард у екс-глави Формули-1.

На що той сказав: "Це ж було ненавмисно".

Потім Екклстоун повторив риторику російських пропагандистів: "А ви подивіться на Америку, яка постійно воює в інших країнах".

Реакція суспільства на інтерв'ю

Слова Екклстоуна викликали невдоволення серед людей з різних куточків світу.

Більшість з них, серед яких є відомі особистості, пишуть щось на кшталт того, що "дід злетів з котушок".

Ось що ще пишуть люди:

  • Одне з найбільш шокуючих інтерв’ю, яке я коли-небудь чув! Не можу повірити, що Берні Екклстоун досі підтримує Путіна... На обличчях Бена та Кейт все написано

&quot;Готовий прийняти кулю за Путіна&quot;: легенда Формули-1 злетів з котушок (відео)

  • Що, в біса, я щойно подивився на GMB?! Мені, чесно кажучи, фізично погано від того, що щойно сказав Берні Екклстоун про Путіна та війну в Україні. І що він досі вважає Путіна другом!
  • Екклстоун огидна особа. Він повністю підтримує Путіна і не засуджує вторгнення та війну в Україні. Він вважає, що Путін зробив помилку. Екклстоун зійшов з розуму...
  • Як цю дурню дозволили в ефірі? Відправте його в Україну, нехай подивиться, що робить його друг, і нехай спробує поговорити зі своїм Путіним! Ганебна людина

Хто такий той Берні Екклстоун?

Бернард Екклстоун народився 1930 року у містечку Сент-Пітер Саут Елмем, що у Східній Англії.

В 1949 році він вперше взяв участь у перегонах Формули-3 і навіть досягав у змаганнях значних успіхів.

&quot;Готовий прийняти кулю за Путіна&quot;: легенда Формули-1 злетів з котушок (відео)

Берні Екклстоун (фото: wikipedia.org)

Після серйозної аварії він на деякий час полишив автомобільний спорт і зайнявся вкладенням коштів у низку прибуткових операцій із нерухомістю та управлінням фірмою "Автомобільні аукціони на вихідних".

Але згодом повернувся в гонки як менеджер знаменитого гонщика Стюарта Льюїса-Еванса, а також придбав активи команди Формули-1 Connaught.

У 1970-х Екклстоун і його компанії почали займатися управлінням, організацією та логістикою кожного гран-прі Формули-1. І лише у січні 2017-го нові власники Формули-1 звільнили Берні з посади генерального промоутера гонок, яку він займав кілька десятиліть. При цьому його призначили почесним президентом Формули-1...

Його керівництво Формулою-1 відзначалося корупційними скандалами, кримінальними розслідуваннями та судовими справами через зв'язки з політиками з кримінальним підґрунтям.

Крім того, у своїх інтерв'ю бізнесмен не раз хвалив режими Адольфа Гітлера та Володимира Путіна.

&quot;Готовий прийняти кулю за Путіна&quot;: легенда Формули-1 злетів з котушок (відео)

Берні Екклстоун - любитель Путіна (фото: wikipedia.org)

Тим часом у Британії російському диктатору поставили ще один діагноз.

Нагадаємо, раніше вчителі та однокласники Путіна розповіли, яким він був підступним і підлим ще в дитинстві.

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Володимир Путін
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