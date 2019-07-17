Я була в гостях у його мами: юна дівчина Віктора Павліка розповіла про "весілля"

Віктор Павлік та його PR-менеджер Катерина Репяхова породили про себе багато чуток. Подейкували, що пара збирається одружитися, через те, що Катерина опублікувала у себе у соцмережі фотографію з обручкою. Як виявилося, чутки - це всього лише припущення, ніякого весілля не планується. Про це Репяхова розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

За словами дівчини, у неї найголовніше з Павликом - це робота.

"Не знаю, звідки з'явилася ця інформація. В нашому житті не сталося якихось змін. Ми як працювали, так і продовжуємо працювати. У нас зараз в пріоритеті тільки робота. І все! Інших цілей поки немає", - прокоментувала Катерина.

Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Також 25-річна Катерина Репяхова розповіла, що маму Віктора Павліка вона бачила один раз, але як свою дівчину він її ніколи не представляв.

Фото: Пара розвіяла чутки про весілля (instagram.com/repyahovakate)

"Колись давно я була в гостях у його мами. Але як свою дівчину Віктор мене не представляв. У нього старенька мама, ніяких питань вона мені не задавала. Оскільки вона вже у віці і реагує на все не так адекватно, то немає сенсу їй що-небудь пояснювати", - ділилася дівчина.

Також Катерина розповіла, що кільце вона одягла на фотографії, після якої виникли чутки про весілля, для того, щоб продемонструвати манікюр.

"Насправді я просто подякувала за красивий манікюр. Тим більше на знімку я зазначила салон, в якому мені його зробили. Я поставила сердечко, що люблю цей салон", - розповіла Катерина.

Нагадаємо, що 25-річній Катерині Репяховой, 53-річний Віктор Павлик пішов від третьої дружини.

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