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В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)

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Гостомель, Среда 15 февраля 2023 17:07
В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото) Как в Гостомеле восстанавливают разрушенные дома (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Гостомель один из первых ощутил на себе удары российской агрессии, ведь именно его аэродромы стали беспощадно обстреливать оккупанты. Вместе с тем, пострадала и гражданская инфраструктура. В настоящее время разрушенное жилье восстанавливают, используя новую интересную технологию.

Об этом рассказал представитель Киевской ОГА Николай Бойко на своей странице в Facebook.

Как восстанавливают Гостомель после оккупации

По словам Бойко, сейчас в городе продолжаются работы по демонтажу многоквартирных домов, разрушенных в результате российской военной агрессии.

Изуродованные здания демонтируют, однако эти конструкции и бетонные блоки из зданий не отвозят на свалку строительных отходов.

На местах работы установлен шрейдер. Это специальное оборудование, с помощью которого строительный мусор сортируется, перерабатывается и будет использоваться для строительства нового жилья.

По такому принципу восстанавливают шесть многоэтажек одновременно. Такой принцип позволяет направить больше средств на восстановление других объектов.

А еще это ускоряет сам процесс восстановления, поэтому больше людей смогут поскорее вернуться в свои дома.

В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)В Гостомеле восстанавливают разрушенные россиянами дома с помощью уникальной технологией (фото)

В Гостомеле восстанавливают дома с помощью переработки мусора (фото: https://www.facebook.com/mykola.bojko)

Ранее мы рассказывали, что в Броварах открыли единственный уникальный пункт несокрушимости.

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