Гості не стримували сльози: паралізована наречена сама пішла до вівтаря (фото)

Молода дівчина з Великобританії п'ять років тому потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Наслідки аварії були жахливі - Грейс Макгоуен отримала травму хребта, після чого опинилася прикутою до інвалідного візка.

Тим не менш, дівчина не зневірилася і незабаром зустріла свого судженого. Після виходу з лікарні Грейс стала підшукувати собі нове одноповерхове житло, яке б підходило їй у її нинішньому стані, пише Metro.

Наречена пішла до вівтаря в екзоскелеті (фото: metro.co.uk)

Так вона і познайомилась з Ніком Капалді - сином жінки, що продала їй будинок. Пара дуже зблизилася, а коли Нік зробив Грейс пропозицію, вона вирішила, що піде під вінець на власних ногах.

За кілька місяців до весілля дівчина взяла в оренду біонічний екзоскелет ReWalk - він кріпиться до ніг, допомагаючи їх пересувати. Працює екзоскелет від акумулятора, який знаходиться в рюкзаку. Керують ним за допомогою пульта, що надягають на зап'ястя.

Наречена пішла до вівтаря в екзоскелеті (фото: metro.co.uk)

Весь цей час Грейс активно тренувалася - наречений і брат допомагали їй. Адже саме брат повинен був повести дівчину до вівтаря. Вона навчилася прямо стояти і ходити.

Варто відзначити, що для гостей поява Грейс стало повним сюрпризом - багато хто не стримував сліз. Мама дівчини каже, що дуже пишається донькою.

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