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У Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТП

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Вівторок 28 червня 2022 15:44
У Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТП Екіпаж Госпітальєрів розбився в смертельній ДТП (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Екіпаж Кракен з Госпітальєрів потрапив у страшну аварію. Загинула відома волонтерка і медик, інші отримали важкі травми.

Про це повідомила директор Госпітальєрів і народний депутат Яна Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

За словами Яни Зінкевич, екіпаж автобуса Кракен зіткнувся з військовим автомобілем. Військовий КрАЗ стояв з пробитим колесом посеред дороги, без освітлювальних знаків. Загинула відома волонтерка і медик Австрійка.

"Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала травми голови, несумісні з життям. Останні роки вона проживала і мала сім'ю в Австрії, але за покликом серця повернулася в Україну, щоб рятувати поранених. І за останні дні надала допомогу десяткам поранених", - повідомила директор Госпітальєрів.

У Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТП

Фото: Волонтер і медик Австрійка з Госпітальєрів загинула в ДТП (facebook.com/yana.hospitallers)

Решта учасників екіпажу отримали серйозні травми.

"Наш травматолог Коринф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, в результаті чого його права кисть ампутована, і він вже не зможе працювати за своєю спеціальністю. Анестезіолог Катя отримала важкі травми ніг. Це був перший день її ротації. Анестезист ДОК, нейрохірург Юзик і водій Алекс отримали травми середнього ступеня. Весь екіпаж знаходиться в лікувальних установах, і після буде проходити реабілітацію", - додала Яна Зінкевич.

У Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТПУ Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТПУ Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТПУ Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТПУ Госпітальєрів страшне горе: екіпаж медиків потрапив у смертельну ДТП

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Автобус Кракен сильно розбитий. Він виконав Свою місію і вивіз стільки поранених, багато встиг і це десятки врятованих життів.

"Зараз - ми повинні провести в останню дорогу наше сонечко Австрійку. І підтримати її сім'ю. Прощання і молебень проведуть у Михайлівському соборі, у четвер, о 12: 00. Прощання на Байковому кладовищі о 14:30. Австрійка заповіла нам, що має бути кремація. Після цього буде прощальна вечеря, місце і час уточнюється", - додала Яна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жінка з Сєвєродонецька поїхала від обстрілів до Києва і там її житло зруйнувала ракета.

А ще ми повідомляли, що у Маріуполі загинув боєць "Азова" Богдан Демчук.

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