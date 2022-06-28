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У Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТП

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Вторник 28 июня 2022 15:44
У Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТП Экипаж Госпитальеров разбился в смертельном ДТП (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Экипаж Кракен из Госпитальеров попал в страшную аварию. Погибла известная волонтерка и медик, остальные получили тяжелые травмы.

Об этом сообщила директор Госпитальеров и народный депутат Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

По словам Яны Зинкевич, экипаж автобуса Кракен столкнулся с военным автомобилем. Военный КрАЗ стоял с пробитым колесом посреди дороги, без осветительных знаков. Погибла известная волонтерка и медик Австрийка.

"Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила травмы головы, несовместимые с жизнью. Последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но за зовом сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых. И за последние дни оказала помощь десяткам раненых", - сообщила директор Госпитальеров.

У Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТП

Фото: Волонтер и медик Австрийка из Госпитальеров погибла в ДТП (facebook.com/yana.hospitallers)

Остальные участники экипажа получили серьезные травмы.

"Наш травматолог Коринф, гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована, и он уже не сможет работать по своей специальности. Анестезиолог Катя получила тяжелые травмы ног. Это был первый день ее ротации. Анестезист ДОК, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили травмы средней степени. Весь экипаж находится в лечебных учреждениях, и после будет проходить реабилитацию", - добавила Яна Зинкевич.

У Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТПУ Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТПУ Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТПУ Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТПУ Госпитальеров страшное горе: экипаж медиков попал в смертельное ДТП

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Автобус Кракен сильно разбит. Он выполнил свою миссию и вывез столько раненых, много успел и это десятки спасенных жизней.

"Сейчас - мы должны провести в последний путь наше солнышко Австрийку. И поддержать ее семью. Прощание и молебен проведут в Михайловском соборе, в четверг, в 12:00. Прощание на Байковом кладбище в 14:30. Австрийка завещала нам, что должна быть кремация. После этого будет прощальный ужин, место и время уточняется", - добавила Яна.

Напомним, ранее мы писали, что женщина из Северодонецка уехала от обстрелов в Киев и там ее жилье разрушила ракета.

А еще мы сообщали, что в Мариуполе погиб боец "Азова" Богдан Демчук.

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Яна Зинкевич ДТП госпитальеры
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