Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 24 по 30 січня: особисте життя і робота будуть на висоті

Овен

Ваші старі установки та переконання явно не дають результату – прийшов час їх переосмислити. Почніть з понеділка, у вас буде шанс застосувати це на практиці.

Буде складно, але ви отримаєте відмінний досвід. В четвер і п'ятницю приділіть час на створення або зміцнення сім'ї. Вихідні варто провести вдома, від подорожей відмовтеся.

Телець

На початку тижня відбудеться щось таке, що допоможе відкрити приховані резерви. Це може бути нестандартна ситуація, несподіване знайомство або пропозиція. Випробуванням буде непростим і вам доведеться взяти на себе відповідальність.

У другій половині тижня можливий інцидент вдома. На вихідних зверніть увагу на кохану людину – характер у неї непростий, але вона вас щиро любить.

Близнюки

Особисті відносини в кінці січня перейдуть в напружену стадію і ваші інтереси зіткнуться з інтересами близької людини. Можуть бути палкі суперечки на тему фінансів.

Самотніх Близнюків чекає спілкування з незрозумілим враженням. У четвер і п'ятницю чекайте аврал на роботі та сварки з колегами. Не надавайте їм особливого значення. Вихідні проведіть вдома, займіться здоров'ям.

Рак

Будьте уважнішими до свого здоров'я, можуть прокинутися хронічні захворювання. Вівторок і середа принесуть приємні зміни на роботі, зможете показати свої таланти перед начальством.

В кінці тижня не виключений розрив відносин з близькою людиною через різні погляди на життя. Якщо для їх збереження від вас вимагають відмовитися від своїх цінностей і душевного спокою – подумайте, чи не занадто висока ціна.

Лев

Якщо ви занудьгували без романтичних пригод і подвигів, то в щоякнайближчий час ситуація зміниться. Побачення, флірт, серйозні захоплення – що ви самі виберете.

Вівторок і середа будуть невдалими для ділових угод. У п'ятницю займіться плануванням вихідних - проведіть їх з сім'єю і близькими друзями.

Діва

Приділіть максимум сил і енергії своїм домашнім справам. Займіться облаштуванням будинку. На своїх домочадців не тисніть, якщо вони не хочуть допомагати.

У другій половині тижня пошукайте родичів з найширшими зв'язками - вам знадобиться їх підтримка і можливість додаткового заробітку. На вихідних займіться самоосвітою і підвищенням кваліфікації.

Терези

Понеділок, четвер і п'ятниця - дні найщасливіших випадковостей. Буде здаватися, що все це збіг, але насправді – результат ваших правильних дій в минулому.

Хтось спробує знецінити ваші досягнення або позаздрити – не втрачайте присутності духу і чиніть по совісті. В кінці тижня зверніть увагу на здоров'я.

Скорпіон

Скромність вам зараз точно не потрібна, показуйте себе з самого хорошого боку. Не варто переходити межі та ставати нахабним і волелюбним. Дотримуйтесь рівноваги між професіоналізмом і бажанням більше заробити, інакше зіпсуєте собі репутацію.

В середині тижня удача прийде в любовних відносинах, самотнім світить цікава подорож. На вихідних погуляйте з друзями.

Стрілець

У вас вийти проявити свої дипломатичні якості. Помірна скритність, сміливість, трохи удачі – це забезпечить вам кар'єрні та ділові перспективи.

У любові вчіться дотримуватися балансу між відкритістю та особистими межами – постарайтеся не сильно відкриватися перед близькими людьми. На вихідних можливе перспективне знайомство, яке здасться вам спочатку розчаруванням.

Козоріг

Вам варто зрозуміти, що великі доходи не дають гарантії щастя в житті. Ви так зациклені на грошах, що стали багато втрачати. Уникайте сутичок з колегами на початку тижня через надмірні амбіції.

Інші дні приділіть спорту і комунікаціям. Якщо ви давно не спілкувалися зі старими друзями, то обов'язково заплануйте зустріч на суботу.

Водолій

Початок тижня принесе знайомство з дуже впливовою людиною, яка допоможе з кар'єрою. Завищена зарозумілість і лінь приведуть до невдач вже в середині тижня.

Вам варто зайнятися пошуками роботи або додаткового заробітку, оскільки вас чекають фінансові труднощі. На вихідних сходіть в спортзал, басейн, на масаж. Все добре буде в особистому житті.

Риби

Планети та зірки вас беруть під своє заступництво в кінці січня. Скористайтеся цим періодом, щоб скласти свої плани на майбутнє.

У вівторок можлива важлива подія, яка змусить вас інакше подивитися на дружбу. Настав час переглянути відносини або припинити їх. Наприкінці тижня зверніть увагу на все хороше, що у вас є в житті.